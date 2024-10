Lotto-König Chico räumt schon wieder ab – Fans staunen über XXL-Gewinn

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, hat das Glück gepachtet. Seit seinem Lotto-Jackpot im Herbst 2022 ist der ehemalige Kranfahrer nicht mehr aufzuhalten. Nach weiteren Lotto-Gewinnen hat Chico nun schon wieder abgeräumt.

Dieses Mal waren einige seiner Fans sogar live dabei. Selbst sein Manager Patrick Schillgalies kann nicht glauben, was er selbst bezeugen kann.

Lotto-Chico holt XXL-Gewinn

Es ist der nächste Gewinn überdimensionalen Ausmaßes in Chicos Glücks-Portfolio. Dieses Mal lässt sich das Glück zwar nicht am Konto-Stand ablesen. Trotzdem kennt der Jubel des 43-Jährigen keine Grenzen. Und viele Besucher im Movie Park wurden Zeuge des Spektakels. Denn der neureiche Dortmunder hat sich einen Tag im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen gegönnt.

Hier konnte Chico keine zwei Meter gehen, ohne dass einer seiner Fans ein Selfie mit ihm machen wollte. Eine Auszeit gönnte er sich dann an einem Basketball-Stand. Ein Treffer reicht, um den Hauptgewinn zu holen. Doch sein Manager warnt: „Das ist unmöglich“. Unmöglich? Das ist für Chico Ansporn genug.

Chico und sein Manager Patrick Schillgalies hatten eine große Zeit im Movie Park. Foto: Salihgraphy, Cine Vibez

Der Lotto-Millionär probierte sein Glück – und traf natürlich im zweiten Versuch. Ein XXL-Plüschhund, der erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem Mops seiner Ex-Freundin Candice hat, wanderte in die Arme des Dortmunder Glückspilzes. Sein süffisanter Kommentar: „Der ist genauso hässlich wie ich, Alter.“

Das sagt Chico zum Movie Park

Sein Manager ist fassungslos: „Ich hab schon dreimal für 20 Euro Bälle geholt und nie was gewonnen und jeder, den ich kenne, hat das Ding auch nicht gewonnen.“ Chico hingegen habe mal wieder „rasiert“.

Sein Besuch beim Halloween-Horror-Festival im Movie Park hat sich für Chico also doppelt gelohnt. Denn neben dem Gewinn habe er einen sensationellen Tag im Freizeitpark gehabt. Besonders in den Horror-Häusern habe er eine Menge Spaß gehabt: „Das haben die so schön gemacht da drin. Ich hab mich so erschrocken.“

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.