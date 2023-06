Seit seinem Lotto-Gewinn schwebt Kürsat Yildirim (42) alias Chico auf Wolke sieben. Der Dortmunder knackte einen Jackpot mit rund zehn Millionen Euro und lebt seitdem auf großem Fuß. Chico gönnte sich einen Porsche, einen Ferrari, Luxus-Klamotten und zahlreiche Edel-Uhren.

Doch in der Stunde des Glücks dachte der Lotto-Glückspilz nicht nur an sich. Jetzt hat der 42-Jährige verraten, wer zuerst von seinen Millionen profitierte.

Lotto-Millionär Chico gönnt nicht nur sich

Er war ganz unten und war von einem Tag auf den anderen plötzlich reich. Als ehemaliger Kranfahrer mit krimineller Vergangenheit hatte Chico es seiner Familie nicht immer leicht gemacht. In der Stunde seines Glücks habe er deshalb zuerst an seine engsten Angehörigen denken müssen.

Jetzt verriet er seinen Instagram-Fans, dass er seinen neuen Reichtum zunächst mit seiner Familie teilte. „Wo ich Millionär geworden bin, habe ich erst meiner Familie was gekauft“, so der Dortmunder. In den vergangenen Monaten hatte er schon berichtet, dass er seinem Bruder einen Ferrari und seinem Vater einen Mercedes gekauft habe (mehr hier). Wie er jetzt mitteilt, soll aber seine ganze Familie etwas geschenkt bekommen haben: „Ich habe jedem was geholt“, sagte Chico und enthüllt den Grund: „Weil sie seit 15 bis 20 Jahren immer für mich da waren. Freunde kommen und gehen, aber Familie, die bleibt immer mit dir. Die lassen dich nicht ein Mal, nicht eine Sekunde im Stich“, erklärt Chico.

Chico fällt auf Bekannten herein

