Chico macht es öffentlich – jetzt dürfen es alle wissen

Verliebt und vielleicht schon bald verlobt? Wenn die Sonne strahlt, die Blumen blühen und die Eisdielen voll sind, steigt bei vielen auch die Flirtlaune – und auch Lotto-Millionär Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, hat jetzt das Liebesglück gefunden!

Nach etwa acht Monaten nach seiner Trennung von seiner damaligen Freundin Candice ist der „Promis unter Palmen“-Teilnehmer wieder vergeben. Und nun teilt er endlich sein süßes Geheimnis mit der Welt.

Chico: Lotto-Millionär ist wieder vergeben

Chico und Candice Newgas, die Polizistin aus Dortmund, waren fast anderthalb Jahre lang DAS Traumpaar der Stadt. Sie waren überall zusammen zu sehen, ob bei öffentlichen Auftritten oder in ihrem gemeinsamen Podcast „Zwischen Dürüm und Sushi“. Doch im Sommer 2024 kam dann das überraschende Aus – das Liebesglück war plötzlich vorbei.

Candice erklärte gegenüber DER WESTEN, dass sie und Chico einfach unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung hätten: „Wir haben einfach verschiedene Vorstellungen von einer Beziehung. Leider mussten wir einsehen, dass wir nicht zusammenpassen“ (>>> hier mehr dazu). Chico selbst plauderte gegenüber DER WESTEN auch schon ein paar private Details aus. Er verriet, dass er jemanden kennengelernt habe (>>> hier gibts mehr Infos).

„Wenn es was Ernstes wird, würde ich es öffentlich machen“, sagte er damals. Und jetzt scheint es endlich soweit zu sein: Auf Instagram strahlt er vor Glück und verkündet mit einem breiten Lächeln: „Ich bin vergeben. Ich hab eine neue Freundin!“ Dazu umhüllt ein Filter sein Gesicht mit leuchtend roten Herzchen.

Liebes-Geheimnis: Chico will seine Freundin nicht auf Instagram zeigen

Und er fügt hinzu: „Ich bin so verliebt und hab Schmetterlinge im Bauch.“ Und wie es scheint, geht Liebe auch durch die Füße, denn Chico gönnt sich gerade eine Pediküre – bestimmt für seine neue Herzdame! Im Gegensatz zu seiner Ex Candice will Chico seine neue Liebe allerdings nicht vor die Kameras zerren.

Wer seine neue Freundin ist, bleibt also vorerst ein Rätsel. Die Fans dürfen nun gespannt sein!