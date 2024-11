Lotto-König Chico kommt zurück nach Deutschland – und erlebt herben Verlust! „Schockiert“

Raus aus Deutschland, kein Handy, kein Kontakt zur Außenwelt – Kürsat Yildirim, alias Lotto-König Chico hat sich Ende Oktober für drei Wochen bei seinen Fans verabschiedet. Am Mittwoch (20. November) machte sich der Dortmunder wieder zurück auf den Heimweg.

Von Phuket (Thailand) ging es über Dubai zurück zum Flughafen Düsseldorf. Bei seinem Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten passierte es. Chico blieb beinahe das Herz stehen.

Lotto-König muss sich loben: „Respekt, Chico“

„Die Dreharbeiten sind fertig“, teilte der Lotto-Millionär seinen Fans in einer Instagram-Story aus Thailand mit. Wofür er vor der Kamera stand, ließ der Dortmunder zwar offen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte es sich aber um die Dreharbeiten zur neuen Staffel „Promis unter Palmen“ gehandelt haben, die im Frühjahr 2025 bei Sat. 1 und Joyn ausgestrahlt werden soll (mehr dazu hier >>>).

Mehr über den Lotto-König: Chico macht reinen Tisch: „Alles Fake“

Für Palmen, Traumstrand und Luxus-Villa musste Chico während dieser Zeit auf sein Smartphone verzichten, was ihm offenbar viel Kraft gekostet hat: „Respekt Chico, ich hätte nie gedacht, dass ich es ohne Handy schaffen würde“, lobte sich der Multimillionär auf dem Rückweg von Thailand zum Flughafen Düsseldorf selbst – nur um wenig später schon wieder ohne Smartphone dazustehen.

Lotto-Chico beklagt herben Verlust

Denn bei seinem Zwischenstopp am Flughafen Dubai musste der neureiche Dortmunder reichlich Zeit totschlagen. Erst schlenderte er durch die Gänge und begutachtete die Waren in den Shops, dann zog er sich in die Raucher-Lounge zurück. Hier passierte es!

Mehr Themen:

Vor lauter Müdigkeit auf seiner beschwerlichen Reise ließ Chico sein Handy liegen. Erinnerungen, Daten, sein Tor zur Außenwelt schon wieder weg! Eine halbe Stunde irrte der Lotto-Millionär umher, um sein bestes Stück wiederzufinden.

„Ich habe mich so erschrocken.“ Und siehe da – zwei Mitarbeiter des Flughafens hatten es gesichert und es ihm zurückgegeben. „Ich hatte so eine Angst, dass ich mein Handy nicht wieder kriege“, so der extrem erleichterte Chico. Für ihn ist die Situation exemplarisch: „Das ist der Beweis: Egal, was du in Dubai verlierst, du kriegst es wieder.“ Und dann? „Ab nach Hause, ich freue mich wahnsinnig“