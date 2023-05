Lotto-„Chico“ aus Dortmund trifft alten Bekannten und ist fassungslos – „Hab mich erschrocken“

Seit Kürsat Yildirim alias Lotto-„Chico“ aus Dortmund im vergangenen Jahr beim Lotto-Spiel zum Multimillionär wurde, hat sich sein Leben um 180 Grad gewandelt. Das erzählt er jetzt nun auch einmal mehr seinem guten Freund Tommy Primorac in seinem neuesten Youtube-Video.

Darin erinnert er sich an die wohl dunkelste Zeit in seinem Leben zurück, als er regelmäßig Drogen konsumierte und knapp bei Kasse war. Doch auch das Millionärsleben hat für Lotto-König „Chico“ seine Schattenseiten, wie er berichtet. Ein heftiges Erlebnis ist ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben.

Lotto-„Chico“ erzählt erschreckende Geschichte

Der Lotto-Millionär hat sich jetzt in Hamburg mit seinem guten Freund und Immobilien-Influencer Tommy Primorac alias „Immo Tommy“ getroffen. Beim Frühstück tauschen sich die beiden über ihre Vergangenheit und die negativen Folgen ihres Ruhms beziehungsweise wachsenden Bekanntheitsgrades aus. Zu sehen gibt’s das Ganze in Yildirims neuestem Youtube-Video.

Für „Chico“ nahm das Leben im September 2022 über Nacht eine unerwartete Wende. Vom mittellosen Kranfahrer wurde er zum Multimillionär. Doch eine Sache stößt dem Lotto-König seither übel auf: „Und auf einmal wirst du Multimillionär und machst es öffentlich – alle melden sich. Aber weißt du was? Die Leute, die die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich gesehen haben – alle melden sich.“

Ein alter Bekannter, den Kürsat Yildirim seit nunmehr 30 Jahren kennt, soll auch darunter gewesen sein. Damals, als „Chico“ noch knapp bei Kasse war, hatte ihm dieser immer mal wieder Geld geliehen. Aber als er vor einiger Zeit plötzlich auf ihn zukam und ihn um 10.000 Euro bat, war er einfach nur fassungslos: „Ich hab mich erschrocken. Die Leute, die alle früher mir ein paar Hundert Euro geliehen haben, die wollen auf einmal 20.000, 30.000 Euro von mir.“

Dortmunder Millionär schockiert: „Das tut so weh“

Dennoch habe der Dortmunder Nordstadt-Millionär seinem alten Bekannten das Geld geliehen. Was dann folgte, hätte er aber nicht für möglich gehalten. Denn statt ihm die 10.000 Euro nach kurzer Zeit zurückzuzahlen, war der Mann plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Bis Yildirim ihn Monate später in einem Handyladen wieder traf.

Weitere News:

Anstatt sich dann gegenüber dem Lotto-König zu erklären, war sich der Bekannte keiner Schuld bewusst. „Was ist los? Willst du dein Geld? Du hast doch 10 Millionen Euro.“ „Chico“ hat dieses Erlebnis schockiert. „Das tut so weh.“

Damit sein Geld durch Erlebnisse dieser Art aber nicht komplett verloren geht, will er sich schließlich auch noch von „Immo Tommy“ beraten lassen. Und der äußert prompt seine Warnung: „Wichtig ist, dass du den Bezug zu Geld nicht verlierst. Und ganz stark aufpassen, mit wem du unterwegs bist.“ Hoffentlich nimmt sich Lotto-„Chico“ diesen Rat für die nächste Begegnung mit alten Bekannten zu Herzen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.