Lotto-König „Chico“ lässt die Bombe platzen – jetzt haut der Dortmunder alles raus

Porsche, Ferrari, Uhren, Daunenjacken – die Liste an hochpreisigen Gegenständen, die sich Kürsat Yildirim alias Lotto-König „Chico“ aus Dortmund von seinem Millionengewinn gönnte, ist mittlerweile lang. Im September 2022 räumte er im Jackpot zehn Millionen Euro ab – und sein Leben nahm eine krasse Wende.

Seitdem ist es um Lotto-König „Chico“ nie lange still geworden. Immer wieder sorgte er mit irren Käufen oder Aktionen für Furore. Zuletzt knackte er sogar die Million bei Instagram (hier mehr). Doch auch das reicht dem Dortmunder noch nicht. Jetzt hat er ein neues Format zum Leben erweckt – und das dürfte mit Sicherheit zahlreiche Menschen begeistern.

Lotto-König „Chico“ startet auf Youtube durch

Nicht nur aus den Medien, auch von Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok ist der Nordstadt-Millionär nicht mehr wegzudenken. Das scheint „Chico“ aber nicht mehr länger gereicht zu haben.

Am Freitagabend (22. April) tauchte auch auf Youtube plötzlich ein Video von dem 42-Jährigen auf – und ein neuer Youtube-Kanal war geboren. Unter dem Namen „Chico Lottomillionaer“ will Kürsat Yildirim aber scheinbar (noch) nicht seine neuesten Errungenschaften oder Ausschnitte von Fahrten in einer seiner Luxus-Karren präsentieren. Stattdessen gibt er seinen Fans eine Bühne – und eine irre Möglichkeit.

Denn in dem Format „Chico, ich wünsche mir“ bekommst du die Chance, persönliche Wünsche zu äußern, die dir der Nordstadt-Millionär erfüllt. Ob ein Flug in den Urlaub, einmal in einem Hubschrauber mitfliegen oder sich von Kopf bis Fuß neu einkleiden lassen: Deinen Wünschen sind dabei laut Kürsat Yildirim fast keine Grenzen gesetzt.

„Chico“ stellt eine Bedingung

Eine Dame namens Gizem macht in seinem ersten Video auch direkt vor, wie’s geht: „Chico ich wünsche mir ein Iphone 14. Da meins kaputt gegangen ist, würde ich mich darüber freuen, wenn du mir eins kaufen könntest“, erzählt sie in ihrem eingereichten Video. Und der Nordstadt-Millionär lässt natürlich nicht lange auf sich warten. „Hokus Pokus – sieh in meine Kapuze“, leitet er die Übergabe eines nigelnagelneuen Iphones ein, dass sich die junge Frau dann tatsächlich zu ihrer großen Freude aus seiner Kapuze fischen darf.

Doch nicht nur Materielles könne man sich vom Lotto-König wünschen. Auch ein Frühstück, eine Kanufahrt oder eine Fahrt mit ihm in einem seiner Luxusschlitten könne man sich wünschen. Und „Chico“ ist sich nicht mal dafür zu schade, als Ehrengast auf deiner Hochzeit aufzutauchen.

Eine Bedingung stellt der Nordstadt-Millionär aber dennoch: „Aber nicht, dass ihr euch eine Rolex wünscht. Da bin ich raus.“ Wenn du dir deinen innigsten Wunsch vom Lotto-König höchstpersönlich erfüllen lassen willst, dann kannst du dich bei ihm per Brief, E-Mail oder über seine Social Media-Kanäle wenden. Alle Infos findest du unter seinem Youtube-Video.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.