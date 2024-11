Lotto-König Chico zieht schon wieder um – jetzt kennt der Luxus keine Grenzen mehr

Große Pläne bei Lotto-König Chico! Und die klingen äußerst kostspielig…

Der Dortmunder Lotto-Millionär plant einen Umzug. Keine Sorge, sein Privat-Wohnsitz bleibt weiterhin sein Penthouse am Phönix-See – aber wenn es ums Geschäftliche geht, plant Chico jetzt deutlich luxuriöser.

Lotto-König Chico plant Umzug

Sein Büro hat Chico schon jetzt nicht in Dortmund, sondern in Monheim. In einer aktuellen Instagram-Story vom 26. November zeigt sich der Lotto-Millionär – mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim – in der dortigen Burger-King-Filiale, um sich nach einem Business-Termin eine kleine Stärkung zu genehmigen.

Fast schon beiläufig verrät Chico dabei jedoch, dass er seine Geschäfte bald nicht mehr aus Monheim erledigt – sondern einen spektakulären Umzug plant.

„Wir waren bei mir im Büro“, sagt der Lotto-Millionär in seiner Instagram-Story – und kündigt an: „Bald zieht der Chico um. Mein neuer Sitz wird in…?“ Damit die Spannung gesteigert wird, muss natürlich sein Assistent Patrick antworten: „Düsseldorf. Königsallee.“

Uff, das ist mal ein Brett. Die Düsseldorfer Königsallee – eine DER Luxus-Einkaufsstraßen in Deutschland, sogar in ganz Europa! Ein großer Markenname reiht sich hier an den anderen. Und mittendrin soll Chico künftig seine Geldgeschäfte abwickeln – das passt doch wie die Faust aufs Auge.

Chico zieht nach Düsseldorf

„Monheim war schön jetzt zwei Jahre, aber es ist der Zeitpunkt gekommen“, erklärt sich Chico. Der Weg nach Monheim sei ihm für Business-Termine einfach zu weit – „obwohl das ein Steuerparadies ist“, betont der Lotto-König.

Seine deutliche Ansage: „Chico ist bald in Düsseldorf!“ Nur wann genau er den Umzug plant, verrät der Lotto-Millionär noch nicht. Doch das wird er seinen rund 850.000 Followern auf Instagram sicherlich rechtzeitig mitteilen.