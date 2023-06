Lotto-„Chico“ aus Dortmund packt über kriminelle Vergangenheit aus – „Letzten zehn Jahre waren heftig“

Der Lotto-„Chico“ aus Dortmund dürfte mittlerweile auch über die Stadtgrenzen hinaus wie ein bunter Hund bekannt sein. Doch was nicht viele wissen: Kürsat „Chico“ Yildirim aus Dortmund hat auch eine kriminelle Vergangenheit.

Lotto-König „Chico": Dicker Batzen Kohle futsch – Dortmunder am Boden zerstört

Chico verrät in einem Youtube-Video jetzt ein Geheimnis über sich, dass du bestimmt noch nicht kennst. Er hat sich in den zehn Jahren vor seinem Lotto-Gewinn ordentlich die Birne weggeballert und ist dann losgezogen.

Lotto-„Chico“ aus Dortmund nahm alte Leute aus

Schon gleich zu Beginn des Videos haut Chico einen raus. „Ich habe einfach hinter die Frau gegriffen und bin mit ihrer Tasche abgehauen“, beichtet der 42-Jährige. Er habe immer wieder mit Kollegen ältere Frauen und Männer am Bankautomaten abgezogen. Und das alles wegen der Drogen. Teils habe er diese sogar durch Lotto-Scheine geschnupft, erzählt der 42-Jährige. „Ich war immer das schwarze Schaf.“

Er habe schon als Jugendlicher oft Schlägereien angezettelt. „Ich habe nur Mist gebaut.“ Am Anfang hätte er noch Geld für einen Freund in Nöten geklaut. Das war schon die erste Straftat – gerade einmal im Schulalter. „Das hat mich wirklich so mitgenommen. Ich habe das bereut bis zum Geht-nicht-mehr.“ Danach habe er auch nicht mehr geklaut.

Lotto-„Chico“ aus Dortmund im Drogenrausch

Alle seine Freunde hätten immer gekifft, er habe sich aber nicht getraut. „Das war für mich tabu.“ Doch irgendwann einmal war es so weit. „Ich kann dir das nicht beschreiben.“ Und dann mit 20 hätte ihn eine Freundin auf einer Party gefragt, ob er ihr Kokain besorgen könne. Mit dem Taschengeld von seinem reichen Vater besorgte er ihr was. Sie nahm es und stiftete ihn dann auch an. Dann war es um ihn geschehen.

„Die letzten zehn Jahre waren heftig“, gibt er zu. „Sehr viel habe ich genommen, sehr, sehr viel. Du suchst immer diesen Kick.“ Doch danach wollte er immer mehr. Teilweise sei er drei, vier Tage ohne Schlaf und ohne Essen unterwegs – und viel Alkohol dazu. Schnaps, Whisky, Vodka, Jägermeister. „Ich wusste, ich gehe kaputt.“

Lotto-Gewinn rettete „Chico“ das Leben

Er hatte Schulden, seine Freunde fingen an, über ihn zu lachen, es ging ihm nicht mehr gut. Das tat weh. „Du willst dich am liebsten umbringen.“ Dann irgendwann bekam er die Kurve. Statt Geld für Drogen und Alkohol auszugeben, begann er es in Lotto-Scheine zu investieren. „Ich hab alle Süchte gehabt“, erzählt der 42-Jährige.

Drogen, Alkohol und dann auch noch Spielsucht. Beinahe hätte er auch sein Gewinner-Los beim Koksen kaputtgemacht. „Es war so ein dreckiges Leben“. Nach mehreren durchzechten Nächten ließ er endlich das Lotto-Los gegenchecken – zehn Millionen Euro! Der Gewinn rette ihm quasi das Leben, verrät er im Youtube-Video.