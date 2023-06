Chico entdeckt Frau in der Innenstadt – „Liebe da für die Dame“

Lotto-Millionär Chico war mal wieder in der Dortmunder Innenstadt unterwegs. Dabei ist ihm eine Frau auf einer Bank aufgefallen. So gleich setzt er sich zu ihr und beginnt ein Gespräch.

Die Frau versteht nicht so recht, was er von ihr will, bis er plötzlich in seine Tasche greift und einen Umschlag hervorzaubert. Den überreicht er der überraschten Dame. Als sie ihn öffnet, kann sie Chico nur noch mit ungläubigem Blick ansehen.

Lotto-Chico macht Obdachloser ein Geschenk

„Hallo, wie geht es Ihnen, haben Sie schon etwas gegessen?“, fragt Chico die Dame. In der Innenstadt auf einer Bank begegnet Kürsat „Chico“ Yildirim einer obdachlosen Frau mit mehreren Tüten und einer offensichtlichen Beinerkrankung. „Wie kann ich Ihnen helfen?“, möchte er von ihr wissen.

Sie versteht allerdings nicht, was er von ihr möchte. „Ich möchte Ihnen einen Gefallen tun. Wie kann ich Sie glücklich machen?“, fragt er weiter. „Ich würde Ihnen gerne etwas schenken. Würden Sie das annehmen?“ Sie nickt, dann überreicht er ihr einen Umschlag. „Kommt von Herzen.“

Chico verteilt Geld an Obdachlose – „Weil ich selber auf der Straße war“

In dem Briefumschlag steckt Geld. „Ich sehe, Sie sind gerade in einem sehr schlechten Zustand“, bemerkt er und greift noch einmal in die Hosentasche. Dann zückt er einen 100-Euro-Schein und gibt ihn ihr.

Die Frau weiß gar nicht, wie ihr geschieht, will aber wissen, wieso Chico das tut. „Der Grund ist, weil ich selber auf der Straße war und jetzt bin ich Multimillionär.“ Und weil er so viel Geld hat, möchte er, dass sie sich etwas davon „gönnt“. Dann verabschiedet er sich von ihr.

Fans reagieren ungehalten – „Mehr als ein bisschen Geld“

Auf Instagram lädt Chico das kurze Video von der Begegnung mit der Frau hoch. „Lasst Liebe da für die Dame“, bittet er seine Follower. Die machen sich allerdings über eine ganz andere Sache Gedanken.

„Die hat extreme Ödeme in den Beinen, sie braucht dringend einen Arzt“, kommentiert ein Instagram-Nutzer. Andere fürchten auch, dass bei ihr schon bald eine Amputation vonnöten sein könnte. „Vielleicht wäre es sinnvoller, die Dame mal ins Krankenhaus zu begleiten und erst mal einer Behandlung zu unterziehen“, geben ihm die Nutzer zu bedenken. „Gesundheit bedeutet um Welten mehr als ein bisschen Geld.“ Er könnte ja die Arztkosten übernehmen, schlägt eine Nutzerin vor.

Andere freuen sich jedoch darüber, dass Chico der Frau geholfen hat. Außerdem könne jeder die Frau ins Krankenhaus bringen, da sollten sich die Kritiker nicht aus der Affäre ziehen, argumentiert eine weitere Nutzerin. Und auch ein anderer Nutzer freut sich über den Beitrag mit Herz. „Sehr schöne Aktion. Genau solche Videos wollen wir sehen.“