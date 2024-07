Lotto-König Chico zeigt Luxus-Karre – als sein Mitarbeiter einsteigen will, flippt er aus

Seit Chico aus Dortmund vor knapp zwei Jahren knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, hat sich sein Leben komplett verändert! Plötzlich wurde der Ex-Kranfahrer zu einem wahren Promi in den Boulevard-Medien, hatte kurzzeitig auch einen eigenen Podcast mit Partnerin Candice, von der er sich jedoch im Juni trennte (>> hier mehr dazu).

Dass Chico sich von seinem Lotto-Vermögen auch einige materielle Träume erfüllte, überrascht nicht. Kürzlich kaufte er sich ein 1,5-Millionen-Euro teures Penthouse am Phönix-See in Dortmund (>> hier mehr dazu). Aber natürlich darf auch das ein oder andere Luxus-Auto nicht fehlen – selbst seinem Bruder spendierte er einen 500.000-Euro-Ferrari.

In einer Instagram-Story des Dortmunder Lotto-Königs spielen erneut teure Autos eine Rolle – doch im Anschluss folgt eine herbe Enttäuschung.

Lotto-König Chico zeigt Ferrari

In dem Video geht Chico mit zwei seiner Mitarbeiter in eine Tiefgarage. „Alle meine Mitarbeiter kriegen eine eigene Karre“, ist dort als Text eingeblendet. „Ich habe dir eine Karre gekauft“, hört man Chico zu seinem Kollegen sagen. „Du kannst damit fahren.“ Der Mitarbeiter traut seinen Augen kaum – denn vor ihm in der Tiefgarage parkt ein hochwertiger Ferrari!

Chico betont erneut: „Alle meine Mitarbeiter kriegen einen Wagen.“ Sein Mitarbeiter betrachtet den Ferrari, meint staunend: „Schon geil“ – und will gerade die Fahrertür öffnen, als Chico plötzlich dazwischen geht.

„Hey, was machst du da?“, fährt er ihn an. „Ich habe einen neuen Wagen für dich!“ Er zeigt an die Wand hinter dem Ferrari – und dort steht ein stinknormaler Einkaufswagen vom Supermarkt!

Chico führt Mitarbeiter hinters Licht

Der Mitarbeiter – merklich enttäuscht – macht den Spaß von Chico allerdings mit, stellt sich brav hinter den Einkaufswagen und fragt den Lotto-Millionär sogar noch: „Hast du mal einen Euro?“

Doch Chico kichert nur. „Den brauchst nur nicht“, meint er – und schaut lachend zu, wie sich sein Mitarbeiter mit dem Einkaufswagen aus dem Staub macht.