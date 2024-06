Lotto-König Chico: Übler Angriff nach Champions-League-Pleite – „Hab keine Worte“

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-Millionär Chico hat am Samstag (1. Juni) mit Borussia Dortmund gelitten. Gemeinsam mit seiner Freundin Candice musste er mit ansehen, wie der Traum aller BVB-Fans von der Champions League zerplatzte (alles zur bitteren Niederlage kannst du hier nachlesen >>>)

„Ich kann das nicht verkraften, dass wir verloren haben“, ließ Chico am Tag danach seine Fans wissen. Noch viel weniger kann der Lotto-Glückspilz aber nachvollziehen, mit welchen Hass-Nachrichten er sich am Tag danach auseinandersetzen muss.

Lotto-Chico schockiert: „Verstehe die Welt nicht mehr“

„Leute, ich verstehe die Welt nicht mehr“, beginnt Chico in einem emotionalen Video bei Instagram. Die Trauer über die Niederlage seines Herzensvereins scheint zu diesem Zeitpunkt schon verflogen. Er weiß, dass sich die Borussia im Finale stark verkauft hat, am Ende nur das Glück gefehlt hat. Der Mann aus der Nordstadt gönne den Titel Real Madrid: „Einer muss ja gewinnen.“

Gönnerhaft, so schien auch eine Nachricht, die Chico kurz vor dem Champions-League-Finale bekommen hatte. „Ehrenmann, mach weiter so und bleib, wie du bist“, hieß es da. Doch nach der Pleite gegen Real Madrid veränderte sich plötzlich der Ton – und zwar massiv. „Denk nicht: nur, weil du Geld hast, wärst du Pablo, du Hund. Jage dich trotzdem durch die Nordstadt, du Schwanzkopf.“ Chico ist fassungslos: „Ich hab keine Worte, Leute.“ Es sei eine Sache, ihn nicht zu mögen. Warum die Leute ihre Meinungen „wie ihre Unterhosen“ wechseln und ihm derart drohen, könne er aber erst recht nicht verstehen.

„Anscheinend mache ich alles richtig“

Sein Fazit: „Anscheinend mache ich alles richtig, dass ich so viele Hassnachrichten bekomme.“ Denn seiner Erfahrung nach komme Neid und Hass immer von unten nach oben.

Chico sieht sich also als moralischer Sieger. Und so sehen es auch seine Follower: „Neider würden sich freuen, aktuell so ein Leben zu führen wie du. Vergiss nicht, solche Menschen ersticken gerade vor Neid“, schreibt eine. Chico hat für diese Hasskommentare nach eigenen Angaben nur Mitleid übrig und sagt dennoch: „Ich wünsche denen nur das Beste.“

