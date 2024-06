Lotto-König Chico: Nach Liebes-Aus mit Candice – direkt Ärger mit der Polizei! „Keine Gnade“

Diese Nachricht hat ganz Dortmund erschüttert. Lotto-Millionär Chico und Candice Newgas haben sich getrennt. Wie die Polizistin im Gespräch mit DER WESTEN bestätigte, geht das Dortmunder Traumpaar nach rund eineinhalb Jahren Beziehung getrennte Wege (mehr zu den Hintergründen des Liebes-Aus kannst du hier nachlesen >>>).

Chico, der sich gerade erst seinen Traum von einem Penthouse mit Blick auf den Phoenix-See erfüllt hat, muss also allein in seine erste eigene Wohnung ziehen (hier erfährst du, was seine Luxus-Unterkunft gekostet hat >>>). Kurz nach der Trennung mit der Dortmunder Beamtin hat der Lotto-Glückspilz jetzt auch noch Stress mit der Polizei.

Lotto-Chico gerät in Polizei-Kontrolle

Als Candice die Trennung öffentlich machte, war Chico bereits in der Türkei. Der Dortmunder hat sich eine Auszeit vom EM-Trubel gegönnt und bestätigte die traurige Nachricht aus Istanbul. Hier will der Lotto-Millionär offenbar auf andere Gedanken kommen, schwärmt über den Trubel in der türkischen Metropole, von den Delikatessen am Straßenrand – und trifft neben dem Präsidenten von Besiktas Istanbul auch einige Freunde.

Einer davon ist Murat. Als die beiden am Donnerstagabend (27. Juni) mit dem Auto unterwegs sind, passiert es. Sie geraten in eine Polizeikontrolle. Das Problem: Murat sitzt am Steuer, hat aber nach Angaben von Chico seinen Führerschein nicht dabei. Statt die Daten auf anderem Weg zu besorgen, brummen die Polizisten ihm ein saftiges Bußgeld auf. Chico ist von den Socken. „Hier kriegst du direkt eine Strafe, aber so richtig“, erklärt Chico.

Chico stellt klar: „Die haben keine Gnade“

Glück für Murat, dass er einen so reichen Freund wie Chico dabei hat. Denn der verspricht, die Strafe von umgerechnet rund 950 Euro zu übernehmen. Er sieht sich in der Pflicht, weil er Murat gebeten hat, ihn abzuholen. „Sparkassen-Onkel-Chico“, scherzt der Dortmunder und rät all seinen Fans: „Wenn ihr in der Türkei seid und Auto fahrt: Euer Führerschein muss immer dabei sein. Die haben keine Gnade hier!“

Am Ende muss Chico das Steuer übernehmen und stellt fest: „Die haben nur ihren Job gemacht. Gut, dass es Polizeibeamte gibt. Was wäre, wenn es keine Polizeibeamten gibt? Das wollen wir nicht.“ Die Beziehung mit Polizistin Candice hat offenbar Spuren bei dem ehemaligen Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit hinterlassen.

