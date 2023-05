Lotto-Glückspilz „Chico“ spielt Orakel – DAS tippt der Dortmunder für das BVB-Spiel

Am Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) kann es Borussia Dortmund aus eigener Kraft zum Meistertitel schaffen. Mit einem Sieg gegen Mainz kann der BVB nicht mehr vom Thron gestoßen werden. Und die Dortmunder haben einen entscheidenden Vorteil auf ihrer Seite: Lotto-Gewinner Kürsat Yildirim oder besser bekannt als „Chico“.

Bereits drei Mal konnte der Dortmunder im Lotto abräumen, sein größter Gewinn waren knapp zehn Millionen Euro. Der Nordstadtmillionär hat also ein glückliches Händchen, wenn es um Zahlen geht. Deshalb versucht sich der 42-Jährige gegenüber DER WESTEN auch gleich mal als Orakel und hat das Ergebnis getippt.

Lotto-Chico setzt auf BVB-Sieg

„Ich tippe, dass Dortmund 4:1 gewinnt. Der BVB schießt auf jeden Fall mindestens vier Tore“, so der wertvolle Tipp des Lotto-Gewinners. Von einem Sieg ist Chico in jedem Fall überzeugt. Die Mannschaft von Edin Terzic hatte in dieser Saison bereits mehrfach die Chance, am großen Rivalen Bayern München vorbeizuziehen. Doch viel zu oft versagten die Nerven, am letzten Spieltag soll das nicht passieren.

Damit sich die Prophezeiung des 42-Jährigen auch erfüllt, vertraut Chico jedoch nicht nur seiner Intuition. Der Multimillionär will den Schwarzgelben von der Tribüne aus die Daumen drücken und als Glücksbringer fungieren. „Ich bin seit meiner Kindheit ein großer BVB-Fan, deshalb ist es doch klar, dass ich am Samstag auch im Stadion bin.“

Ganz besonders mitfiebern wird Chico für seinen Lieblingsspieler Marco Reus. Der BVB-Kapitän ist mittlerweile der dienstälteste Spieler im Kader und es wäre sein erster Meisterschaftstitel. Sollte der Traum in Erfüllung gehen, ist am Sonntag in Dortmund eine große Meisterschaftsfeier rund um die Innenstadt geplant.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.