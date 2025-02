Kaufland in Dortmund macht dicht – jetzt herrscht Gewissheit für alle Kunden

Gerade erst sorgte Kaufland mit einer neuen Süßigkeit für Furore. Dabei soll es sich um Baklava im „Dubai Style“ handeln. Was genau dahinter steckt und was die Kundschaft von der Leckerei hält, erfährst du hier >>>.

Doch in Dortmund macht jetzt eine Hiobsbotschaft die Runde. Ausgerechnet eine Kaufland-Filiale soll hier seine Türen für immer schließen. Und bis es in Dortmund so weit ist, bleibt Kunden nicht mehr viel Zeit.

Kaufland in Dortmund bald Geschichte

Über 770 Filialen zählt der Supermarkt-Riese Kaufland mittlerweile im Bundesgebiet. Allein 140 davon sind in NRW zu finden. Aber schon bald werden es nur noch 139 sein, wie ein Kaufland-Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt. „Kaufland sieht keine Möglichkeit mehr, die im Mai 2010 eröffnete Filiale wirtschaftlich und im Sinne der Kunden weiterzubetreiben“, bestätigt er jetzt das Gerücht einer möglichen Schließung der Filiale in Dortmund-Mengede.

Der Sprecher offenbart auch den Grund für die Schließung: „Wir bewerten jeden Standort individuell im Hinblick auf seine langfristigen Entwicklungspotenziale sowie unter Beachtung mietvertraglicher Rahmenbedingungen. Die negative Geschäftsentwicklung der Filiale in Dortmund-Mengede macht den Schritt zur Schließung unumgänglich.“

Kaufland plant Neueröffnungen

Nach fast 15 Jahren ist hier bald Schluss. Wie der Kaufland-Sprecher angibt, soll die Filiale in Dortmund am 29. März ihren letzten Verkaufstag haben. Was mit den Mitarbeitern vom Standort Mengede passiert, ist nicht bekannt.

Auch wenn es für die Dortmunder ein schwerer Schlag ist, so kommt Kaufland auch mit einer guten Nachricht für Kunden aus NRW um die Ecke. „In den kommenden zwölf Monaten planen wir mit bis zu 20 Neueröffnungen. Noch im ersten Quartal wird es fünf Filial-Neueröffnungen, unter anderem in Bedburg, geben“, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN. Wann es so weit ist, ist derzeit noch nicht bekannt.