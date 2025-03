Kaufland in Dortmund: Gasleck! Feuerwehr zum Handeln gezwungen

Dramatische Szenen am Donnerstagabend (20. März) auf dem Parkplatz einer Kaufland-Filiale in Dortmund. Wie der Lagedienst der Feuerwehr Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte, musste ein großer Teil des Parkplatzes vor dem Supermarkt an der Bornstraße abgesperrt werden.

Grund dafür war ein verdächtiger Geruch, den der Fahrer eines mit Flüssiggas betriebenen Autos auf dem Kaufland-Parkplatz in der Nordstadt wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr Dortmund rückte an und machte kurzen Prozess.

Kaufland in Dortmund: Plötzlich strömt Gas aus

Dem Feuerwehr-Sprecher zufolge hatte der Autofahrer Gas gerochen und sofort Alarm geschlagen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie das Leck im Tank des Gas-Autos schnell ausfindig machen. Entsprechende Messungen bestätigten die Gefahr.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich rund um das Fahrzeug auf dem Kaufland-Parkplatz sicherheitshalber weiträumig ab. In einem Radius von 50 Metern wurden außerdem alle Autos anderer Kaufland-Kunden weggeschoben oder weggefahren. Das sei der Bereich, in dem es zu einer Explosion hätte kommen können, erklärte der Dortmunder Feuerwehr-Sprecher.

Stundenlanger Einsatz vor Kaufland in Dortmund

Gegen 21 Uhr sollte sich in dem Bereich kein anderes Fahrzeug mehr befinden als das Gas-Auto. Die Einsatzkräfte ließen in der Zwischenzeit das Gas weiter entweichen. Das sei die sicherste Methode, so der Lagedienst und versichert: „Jegliche Form der Manipulation am Tank hätte zu große Gefahren mit sich gebracht.“

Die Einsatzkräfte überwachten den Kaufland-Parkplatz bis das Flüssiggasgemisch in die Gasphase übergetreten war. Ein Vorgang, der einige Stunden in Anspruch nehmen, aber am späten Abend sein Ende finden sollte: „Wir befinden uns in den letzten Zügen des Einsatzes“, hieß es gegen 22.15 Uhr. Auf den Betrieb des Supermarktes sollte der Einsatz keine Auswirkungen haben. Denn der Eingang war nicht von der Sperrung betroffen.