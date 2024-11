Hund in Dortmund gerettet – Bilder schockieren: „Völlig verwahrlost“

In Dortmund wurden zwei Hunde gerettet, die von ihren vorherigen Besitzern vollkommen vernachlässigt wurden. Die Mitarbeiter der Tierschutzorganisation Arche 90 e. V.s konnten es beim Anblick der Tiere kaum fassen, denn der Zustand der beiden Hunde war erschreckend.

+++ Hunde-Vorfall lässt Tierheim Essen erschaudern – „Grausamkeit des Jahres“ +++

Auf Facebook berichtet die Tierschutzorganisation, dass man den 15-jährigen Hund Boomer retten konnte. Dieser war „völlig verwahrlost“ und körperlich in einem sehr schlechten Zustand. Die Bilder auf Facebook sind wahrhaftig schockierend, denn Boomer hat allen Anschein nach noch nie in seinem Leben Fellpflege erfahren.

Tierarzt musste alle Zähne ziehen

Das komplette Fell des Hundes war verklebt. Er musste sogar beim Tierarzt unter Vollnarkose von den Filzklumpen befreit werden. Aber nicht nur sein Fell war vernachlässigt, sondern auch seine Zähne. Diese waren in einem so schlimmen Zustand, dass der Arzt alle Zähne ziehen musste. Die Tierschutzorganisation schreibt auf Facebook: „Kaum vorstellbar, was der Kleine in den letzten Jahren durchmachen musste.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jedoch gibt es erfreuliche Nachrichten. Nachdem der Hund in Dortmund gerettet und beim Tierarzt von den Filzplatten befreit wurde, erholt er sich langsam. Bald darf Boomer sogar in seine neue Pflegestelle einziehen.

+++ Tierheim in NRW muss Kampf aufgeben – „Die schlimmsten Befürchtungen“ +++

Das ist jedoch nicht der einzige Hund, den man in Dortmund retten konnte. Die Bordeauxdogge Chanel ist zwar bereits zwei Jahre, aber konnte in ihrem Leben bisher noch nicht viel von der Welt sehen. Die Tierschutzorganisation vermutet, dass Chanel seit über einem Jahr nicht mehr draußen war.

Hund in Dortmund war ein Jahr eingesperrt

Das hat leider Spuren bei dem Hund hinterlassen. Chanels Muskulatur ist mittlerweile wegen des Bewegungsmangels kaum noch vorhanden. Auch ihre Krallen sind inzwischen so lange, dass die Hündin kaum noch vernünftig laufen kann.

Zum Glück konnte Chanel ebenfalls gerettet werden. Sie befindet sich momentan bei ihrer Pflegestelle und „genießt die Streicheleinheiten“, wie die Tierschutzorganisation auf Facebook berichtet. Man kann nur hoffen, dass sich die beiden Hunde schnell erholen und bald vielleicht sogar ein richtiges Zuhause finden können.