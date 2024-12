Hauptbahnhof Dortmund: Paar überkommt am Bahnsteig die Lust – es verliert alle Hemmungen

Im Dortmunder Hauptbahnhof ging es am Dienstag, den 17. Dezember, wild her. In den frühen Morgenstunden erwischten Bundespolizisten ein Paar beim Oralverkehr – und zwar mitten auf dem Bahnsteig.

Den Polizisten dürfte wohl ordentlich die Kinnlade heruntergeklappt sein, als sie das Pärchen auf den Bildschirmen des Kameraüberwachungssystems des Dortmunder Hauptbahnhofs entdeckten. Die zwei befriedigten sich gegenseitig auf einem der Bahnsteige. Und das war noch nicht mal alles: Ein Dritter sah dem Treiben nämlich aufmerksam zu.

Hauptbahnhof Dortmund: Paar bei Oralverkehr erwischt

Gegen 3 Uhr am frühen Morgen entdeckten die Polizisten am Bahnsteig 2 bis fünf des Dortmunder Hauptbahnhofs ein Paar, dem offenbar von Wollust überkommen waren. Die beiden wurden beim hemmungslosen Oralverkehr ertappt. Umgehend machten die Beamten sich auf den Weg, um das 19- und 24-jährige deutsche Pärchen festzunehmen. Am Bahnsteig angekommen trauten die Polizisten ihren Augen nicht: Ein weiterer Beteiligter, ein 32-jähriger Mann, beobachtete die Geschehnisse aufmerksam.

Auch interessant: Dortmund: Drama auf Brücke ++ Mann stürzt metertief aufs Bahngleis

Die Dortmunder Beamten unterbrachen das sexwütige Paar und stellten es zur Rede, wie die Polizei mitteilt: „Nach einer Ansprache durch die Polizisten wurden die Betroffenen entlassen“. Doch der 24-Jährige wollte die Unterbrechung wohl nicht so einfach auf sich sitzen lassen und beleidigte die Polizisten mehrfach.

Und es ging noch weiter…

Wer nun denkt, dass diese skurrile Geschichte vorbei ist, hat falsch gedacht! Denn kurz nachdem die Beamten wieder zurückkehrten, stellten sie erneut Unruhen auf den Kameras fest. Dieses Mal waren es der 24-jährige Dortmunder und der 32-jährige Mann aus Bönen, die auf frischer Tat ertappt wurden: Die zwei urinierten auf den Bahnsteig!

Mehr News:

So kehrten die Beamten sofort zum Bahnsteig zurück und erteilten den dreien einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof. Im Anschluss leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Beleidigung sowie Verunreinigung von Bahnanlagen ein.