Flughafen Dortmund holt Reiseziel zurück – Passagiere reagieren eindeutig

Du planst deine nächste Reise und bist bereit für den Urlaub? Dann hast du jetzt Grund zur Freude, denn der Flughafen Dortmund holt ein Reiseziel zurück. Bedeutet: Du kannst von dort aus jetzt einen Ort mehr ansteuern.

Die große Neuerung hat der Flughafen Dortmund den Passagieren selbst in den sozialen Medien angekündigt. Die Reaktionen fielen daraufhin eindeutig aus.

Flughafen Dortmund holt dieses Reiseziel zurück

In einem Facebook-Post heißt es: „Ab dem 28. Oktober 2025 fliegt Wizz Air wieder zweimal wöchentlich von Dortmund nach Olsztyn-Mazury im Nordosten Polens.“ Die Flüge waren am Flughafen Dortmund vorübergehend ausgesetzt worden.

Ab Herbst soll Olsztyn-Mazury dienstags und samstags aber wieder angesteuert werden. Der Flughafen Dortmund kündigt zudem an: „Tickets sind ab sofort bei Wizz Air buchbar.“ Das sorgt bei Facebook-Usern offenbar für große Freude.

Passagiere sind begeistert von der Neuerung

„Ich finde es immer wieder schön, wenn neue (alte) Verbindungen in den Flugplan ab Dortmund aufgenommen werden“, „Endlich wieder“ und „Bravo, das sind sehr gute Nachrichten“, heißt es in den Kommentaren unter dem Post.

Einige Passagiere hoffen jetzt offenbar, dass der Flughafen Dortmund weitere Flüge nach Polen in den Flugplan aufnimmt. So wünscht sich ein User beispielsweise eine neue Verbindung für Breslau. Ob diese Strecke künftig von dem Flughafen angeboten wird, bleibt allerdings abzuwarten. Übrigens: Auch der Airport in Düsseldorf hat zahlreiche neue Strecken aufgenommen und seinen Sommer-Flugplan bekanntgegeben (>>> hier mehr Infos dazu erfahren).