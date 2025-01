Flughafen Dortmund: Nachricht macht die Runde – Passagiere horchen auf

„Witaj Polsko“, genau so könnte man demnächst am Flughafen begrüßt werden. Und nein, es wird keine neue Folge von der Sendung mit der Maus gedreht, vielmehr ist hier die Rede von einem neuen Reise-Ziel.

Denn pünktlich zum Jahresbeginn überrascht der Flughafen Dortmund (NRW) seine zahlreichen Gäste mit einem weiteren Urlaubsort. Warst du schon in der berühmten Stadt voller Paläste und Einkaufsmöglichkeiten?

Flughafen Dortmund: Reise-Ziel in Europa soll Urlauber begeistern

Egal ob aus Kunst, Sport oder Politik – in dieser Stadt haben schon zahlreiche Persönlichkeiten gewohnt. Ein Beispiel? Marie Curie setzt dort ein Zeichen und auch Fryderyk Chopin erhielt dort seine musikalische Ausbildung. Damit ist eines sicher: Der Flughafen Dortmund setzt mit seinem neuen Ziel ein kulturelles Zeichen, was viele Urlauber freuen wird.

Doch um welche Stadt geht es nun? Trommelwirbel – wie Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales betonte, wird Warschau als neue Verbindung in das Reise-Programm aufgenommen. Doch leider müssen sich Polen-Fans noch etwas gedulden, denn erst ab dem 10. Juni 2025 fliegt die Airline Wizz Air den Flughafen Chopin (WAW) in Warschau an.

Dortmund Flughafen: Direktverbindung nach Polen – Reiseinformationen

Die Verbindung wird an fünf Tagen in der Woche (dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags) angeboten. Das Beste daran? Es ist eine Direktverbindung. Kein Wunder, dass Miletic betont: „Mit dieser neuen Strecke erleichtern wir unseren Passagieren den Zugang zu einer der spannendsten Metropolen Europas.“ Übrigens: Damit ist die Hauptstadt bereits das dritte Polen-Ziel, welches von Dortmund aus angeflogen werden kann.

Wer sich also auf die Spuren weltberühmter Persönlichkeiten begeben oder die Warschauer Innenstadt, die übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, erkunden möchte, kann jetzt schon Urlaub beantragen. Eine Reise nach Polen lohnt sich auf jeden Fall.