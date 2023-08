Flughafen Dortmund: Gebäude voller Rauch ++ Feuerwehr ruft sofort Verstärkung

Großeinsatz für die Feuerwehr Dortmund und die Flughafen-Feuerwehr! Reger Betrieb herrschte am Samstagabend (19. August) am Dortmunder Flughafen, als plötzlich der erste Rauchmelder in einem Parkhaus Alarm schlug. Und dann der nächste. Und der nächste!

Immer mehr Einsatzkräfte eilten zum „Dortmund Airport 21“ im Osten des Dortmunder Stadtgebietes an der Grenze zu Holzwickede und Unna. Doch letztlich nahm der Einsatz ein Ende, das man so zunächst nicht erwartet hatte.

Flughafen Dortmund: Rauch im Parkhaus

Wie Reinhard Bartels von der Feuerwehr Dortmund berichtet, wurde die Leitstelle am Samstagabend gegen 18.50 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage des Flughafens Dortmund alarmiert. Im Parkhaus 1 am Terminal hatte ein Rauch-Ansaugsystem Rauch in einer der unteren Ebenen erkannt und den Alarm ausgelöst.

„Die Flughafen-Feuerwehr, die als erstes am Terminalgebäude eintraf, konnte bereits auf der Anfahrt einen Rauchaustritt bestätigen“, schildert Reinhard Bartels die Situation. Es war also tatsächlich von einem Brand auszugehen. Daraufhin erhöhte die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund umgehend die Alarmstufe und setzte weitere Einheiten in Bewegung.

Einsatzkräfte finden keinen Brandherd

Zeitgleich lösten weitere Melder in dem Parkhaus aus, was in aller Regel darauf hindeutet, dass sich ein Brand bereits ausbreitet. Etwas irritiert waren daher die ersten Einsatzkräfte, die vor Ort eintrafen. Bei der Erkundung der betroffenen Parkebene bestätigte sich zwar eine nebelartige Verrauchung, jedoch konnte auf Anhieb kein Brandherd lokalisiert werden. Das großflächige und intensive Absuchen aller gemeldeten Bereiche sowie der Nachbarflächen brachte keine weiteren Ergebnisse. Eine Ursache für die Verrauchung konnte durch die Feuerwehr Dortmund nicht gefunden werden.

Durch die gut funktionierende Entrauchungsanlage waren nach kurzer Zeit alle Bereiche wieder rauchfrei und das Gebäude konnte zur Nutzung freigegeben werden. Der Flugbetrieb war durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Verletzt wurde niemand.

Gemessen an der Passagierzahl (2,59 Millionen im Jahr 2022) ist der Flughafen Dortmund der drittgrößte Verkehrsflughafen in Nordrhein-Westfalen. Deutschlandweit liegt er auf Platz 10.