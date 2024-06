Flughafen Dortmund: Flugzeug landet – plötzlich spielen sich irre Szenen ab

Riesen-Trubel am Freitagabend (28. Juni) am Flughafen Dortmund. Zahlreiche Menschen schauten gebannt von der Besucherterrasse auf das Rollfeld. Selbst Beamte der Bundespolizei tauchten an einem Fenster auf und zückten ihre Handys, um ein Erinnerungsfoto zu schießen.

Denn es war kein gewöhnlicher Flieger, der an diesem Abend am Flughafen Dortmund landen sollte. Und es dürfte ein Vorbote dessen gewesen sein, was die Ruhrpott-Stadt am Samstag erwarten wird.

Flughafen Dortmund: Wirbel um Flieger

Wenn dieser Tage EM-Maskottchen „Albärt“ auf einem Rollfeld zu sehen ist, dürfte allen Beteiligten klar sein: Der Teddybär mit dem riesigen Kopf ist nicht umsonst vor Ort. Am Flughafen Dortmund gab es am Abend vor dem Achtelfinal-Duell mit deutscher Beteiligung im Signal-Iduna-Park gleich zwei Gründe.

Denn erst landete die dänische Nationalmannschaft auf Dortmunder Boden. Kurz danach sollte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann folgen. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal ließ es sich nicht nehmen, die Superstars um Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger und Manuel Neuer persönlich in Empfang zu nehmen.

Toni Kroos am Flughafen Dortmund. Foto: IMAGO/Revierfoto

Vor allem das Aufeinandertreffen mit den BVB-Profis aus dem DFB-Kader, Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck und Emre Can, dürfte beim Dortmund-OB für Freude gesorgt haben.

Polizisten zücken ihre Handys

Doch nicht nur die Dortmunder Politprominenz hieß die deutsche Nationalmannschaft willkommen. Auch Beamte der Bundespolizei wollten sich die Ankunft der Fußballstars nicht entgehen lassen. Einige Beamte tummelten sich am Fenster des Flughafengebäudes, um den besonderen Moment festzuhalten.

Bundespolizisten zücken ihre Handys am Flughafen Dortmund. Foto: Wickern / News 4 Video-Line TV

Das Duell um die frühere Ankunft am Flughafen Dortmund hat also die dänische Nationalmannschaft gewonnen. Bleibt nur die Frage, wer sich auf dem Platz durchsetzt und ins Viertelfinale der EM einzieht. Am Samstagabend wissen wir mehr.