Gelsenkirchen: Mega-Ärger vor England-Spiel! Polizei platzt der Kragen

England kommt zurück nach Gelsenkirchen. Und dieses Mal soll alles anders werden als beim EM-Vorrunden-Spiel der „Three Lions“ gegen Serbien. Die Fans von der Insel nahmen dabei kein Blatt vor den Mund, bezeichneten die Ruhrpott-Stadt etwa als „Drecksloch“. Der englische Fanverband schimpfte über eine „einfach lächerliche“ Abreiseorganisation nach dem Spiel (mehr hier >>>).

Auch der Transport der englischen Fans für die englischen Fans eigens eingerichtete Fan-Zone von der Trabrennbahn zum Stadion sei chaotisch gewesen. Weil die Behörden und Verkehrsverbünde von einem reibungslosen Ablauf sprachen, warf der englische Fanverband den Zuständigen „Realitätsverlust“ und „Selbstzufriedenheit“ vor. Die Polizei Gelsenkirchen kontert jetzt vor dem Achtelfinal-Duell zwischen England und der Slowakei in der Veltins Arena – mit deutlichen Worten.

Gelsenkirchen: Polizei spricht Klartext – „Anmaßend“

Es hätte alles so schön werden können. Zehntausende feiernde englische Fans, die ordentlich Stimmung in Gelsenkirchen machen. Doch weil die Partie gegen Serbien als Hochrisikospiel eingestuft wurde, wurde die Fan-Zone in der City (Heinrich-König-Platz) geschlossen, um die englischen Fans in den Süden der Stadt zu leiten. Das sorgte für Unverständnis beim englischen Fanverband. Genau wie der englische Fußballverband drängte man darauf, die Fan-Zone in der Innenstadt für das Slowakei-Spiel am Sonntag zu öffnen.

Mehr zum Thema: Gelsenkirchen ein „Drecksloch“? England-Fan rudert zurück – jetzt geht er auf Köln los

Der Wunsch wurde schließlich wahr. Die Polizei Gelsenkirchen betont aber, dass man sich bei der Bewertung der Sicherheitsfragen keine leichtfertige Entscheidung getroffen habe. „Ich lege ausdrücklich Wert darauf, dass die jetzt getroffene Regelung für das Achtelfinale kein Umschwenken auf Drängen von Lobbyvereinigungen, sondern das Resultat aktueller Sicherheitsabwägungen ist“, betonte Peter Both.

Der Gelsenkirchener Polizeiführer stellte mit einer unmissverständlichen Botschaft klar, was er von den Aussagen des englischen Fanverbands hält: „Die Diktion der bei der Polizei eingegangen Schreiben sind anmaßend und die Polizei verzichtet gerne darauf.“

England – Slowakei mit Bier

Statt sich vom Fanverband lenken zu lassen, habe die Polizei gemeinsam mit der Uefa auf Grundlage der Erfahrungen aus der Vorrunde entschieden, das Achtelfinal-Spiel in Gelsenkirchen nicht als Hochrisikospiel zu bewerten.

Mehr Themen:

Deswegen können die Bierdurstigen aus den Reihen der englischen Fans sich freuen. Denn im Gegensatz zum Vorrundenspiel wird es auch in der Veltins-Arena am Sonntag Vollbier statt Light-Bier geben.