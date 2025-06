Nächstes Mega-Event kommt nach Dortmund – zuletzt lockte es 100.000 Besucher an

Dortmund wird zur Bühne für Tausende Stimmen! 2029 verwandelt sich die Ruhrgebietsmetropole in ein Mekka der Chormusik. Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland werden erwartet, um gemeinsam ein unvergessliches Festival zu erleben.

Nach dem riesigen Erfolg in Nürnberg stellt sich nur eine Frage: Kann das die NRW-Stadt noch toppen?

Dortmund als neuer Gastgeber für Chormagie

Das Deutsche Chorfest zieht 2029 nach Dortmund und verspricht ein kulturelles Highlight. Die Ruhrgebietsmetropole wird dann Tausende Sängerinnen und Sänger empfangen. In Nürnberg hatte das diesjährige Fest mit 427 Chören und rund 14.000 Teilnehmenden große Erfolge gefeiert. Man sprach sogar vom „Sommermärchen der Stimmen“.

Der Deutsche Chorverband kündigte an, Dortmund für ein Wochenende in 2029 zum „Chormittelpunkt Deutschlands“ zu machen. Für den Chorverband NRW, der seinen Sitz in der bekannten NRW-Metropole hat, ist dies ein Heimspiel. Besonders stolz ist man laut „Ruhr 24“ auf die Erfolge von Dortmunder Chören, die beim Wettbewerb in Nürnberg ausgezeichnet wurden.

Sommermärchen in Dortmund erwartet

Laut Chorverband sind bundesweit über 700.000 Menschen in mehr als 13.000 Chören aktiv. Diese Leidenschaft soll auch in der NRW-Stadt spürbar werden. Beim Chorfest verschmelzen Musik und Gemeinschaft. In Nürnberg sangen Chöre in Kirchen, auf Plätzen und in Konzerthäusern und verzauberten Publikum und Teilnehmende.

2029 soll Dortmund ähnliche Erlebnisse bieten und das Ruhrgebiet in eine Klangwelt verwandeln. Die Stadt bereitet sich darauf vor, ihren Gästen unvergessliche Momente zu schenken.

Vielleicht gelingt es sogar, das „Sommermärchen der Stimmen“ aus Nürnberg zu übertreffen – diesmal inmitten des Reviers.

