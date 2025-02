Dortmund: Mega-Event kommt in die Westfalenhalle – es ist das erste Mal!

Regelmäßig treten Mega-Stars in der Westfalenhalle in Dortmund auf und bieten den Besuchern einen unvergesslichen Abend voller einmaliger Momente. Nun wurde ein weiteres Event angekündigt, das es so noch nie in der Location gab. Es ist ein Spektakel, das das ganze Ruhrgebiet in seinen Bann ziehen wird!

In der Dortmunder Westfalenhalle treten nicht nur Musiker oder Comedians auf, sondern es finden auch andere Mega-Events statt, die zahlreiche Zuschauer in die riesigen Hallen locken. Bald macht auch ein weltweit erfolgreiches Spektakel hier Halt.

Dortmund: Mega-Event kommt in die Westfalenhalle

Die Rede ist von OKTAGON 69. Die weltweit erfolgreiche MMA-Serie kommt das erste Mal nach Dortmund und macht direkt Halt in der Westfallenhalle. Das Mega-Kampfsport-Event ist bekannt für seine spektakulären Kämpfe, bei denen hochkarätige MMA-Fighter um Ruhm und Ehre kämpfen. MMA-Fans können sich auf bekannte Kämpfer, atemberaubende Fights sowie eine spektakuläre Show freuen!

Auch interessant: Dortmund verkündet große Pläne – und treibt Bewohner zur Weißglut: „Es wird nicht besser“

Doch was erwartet die Zuschauer bei dem OKTAGON 69 in der Dortmunder Westfalenhalle? Beim Mainevent kommt es zu einem epischen Kampf zwischen Max „Stifler“ Holzer und Deniz „El Pistolero“ Ilbay. Die zwei angesagtesten deutschen Federgewichtler versprechen ein Spektakel, das schon jetzt als „Kampf des Jahrzehnts“ beschrieben wird, so die Internetseite von „OKTAGON MMA“. Kann Holzer, der seine letzten zehn Kämpfe gewonnen hat, seine Siegesserie fortsetzten?

Ein Kampfsport-Event der Extraklasse

Ein weiteres Highlight ist unter anderem der Fight zwischen dem YouTube-Star Flying Uwe und dem Streamer Ediz „der Breite“ Tasci. Auch Palokaj vs. Novák oder Ryšavý vs. Black-Dell versprechen epische Kämpfe in der Dortmunder Westfalenhalle. Ein weiterer Mega-Kampf erwartet die Zuschauer zwischen dem afghanischen Star Nazhand und seinem Herausforderer Mohamed Grabinski, dem deutschen Ex-Doppel-Champion mit 17 vorzeitigen Siegen.

Mehr News:

Auch Krebskämpfer Aby geht in den Ring. Er kämpft gegen Mohammed Walid, einen schier unaufhaltsamen Fighter aus den kurdischen Bergen. Ebenso ist der UFC-Veteran Khalid Taha ist bei OKTAGON 69 in der Dortmunder Westfalenhalle zu sehen. Das Kampfsport-Event findet am 5. April 2025 statt.