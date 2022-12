Dortmund: Person stürzt am Zoo ins Gleis – Lokführer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Furchtbarer Zwischenfall am Samstagnachmittag (17. Dezember) am Rande des Zoos in Dortmund. Gegen 16.25 Uhr fiel eine Person am Bahnhof „Tierpark Dortmund“ ins Gleisbett. Nach Informationen von DER WESTEN konnte der Lokführer eines herannahender Zuges nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Bundespolizei eilten zum Unfallort. „Wir wurden gerufen, weil eine Person eingeklemmt sein sollte“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN mit. Seine Kollegen hätten das Unfallopfer unter dem Zug befreien können und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.

Dortmund: Person am Zoo von Zug erfasst

Von da sei die verletzte Person sofort ins Krankenhaus gekommen. Zur möglichen Unfallursache oder dem Schweregrad der Verletzungen wollte der Feuerwehr-Sprecher keine Angaben machen und verwies auf die Bundespolizei. Die war am Samstagabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zur Identität des Unfallopfers und wie es auf die Gleise geraten war, darüber gibt es deshalb keine gesicherten Informationen. Die Feuerwehr war insgesamt rund eine Stunde am Bahnhof „Tierpark Dortmund“ im Einsatz.

In Dortmund ist eine Person am Zoo von einem Zug überrollt worden. Foto: Markus Wüllner / news4 Video-Line

Zug-Unglück in Dortmund: Bahnhof gesperrt

In der Zeit war der Haltepunkt der Volmetalbahn RB52, die Dortmund mit Hagen und Lüdenscheid verbindet, gesperrt. Nach Informationen von DER WESTEN haben sich zum Zeitpunkt des Unfalls rund 100 Fahrgäste in dem betroffenen Zug befunden. Der psychosoziale Notfallversorger sei durch den Zug gelaufen und habe sowohl dem Lokführer als auch den Reisenden Hilfe angeboten, teilte der Feuerwehr-Sprecher mit. Hilfe habe allerdings niemand in Anspruch genommen.

Neben dem Bahnhof musste auch die gleichnamige Straße für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Bundespolizei Dortmund hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.