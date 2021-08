Dortmund: Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei krachte es in der Innenstadt. (Symbolbild)

Dortmund: Wilde Verfolgungsjagd! VW-Fahrer rast in zwei Streifenwagen – heftig, was die Polizei dann über ihn erfährt

Dortmund. Wilde Jagdszenen am Mittwochabend in Dortmund. Wie die Polizei mitteilte, rief eine Frau die Beamten gegen 20 Uhr zu einer Shell-Tankstelle in der Nähe des Borsigplatzes. Dort stehe ein sehr verdächtiger VW Golf.

Beamte der Polizei Dortmund rückten aus und wollten den Fahrer des Wagens gerade kontrollieren. Da drückte der Autofahrer sofort auf die Tube.

Dortmund: Wilde Verfolgungsjagd durch die Innenstadt

Der VW-Fahrer dachte offenbar gar nicht daran, die Haltesignale der Einsatzkräfte zu beachten. Stattdessen heizte er mit seinem Golf durch die Brackeler Straße.

Der Raser schlängelte sich durch den Verkehr und quetschte sich dabei immer wieder extrem nah an anderen Autos vorbei. Die wilde Verfolgungsjagd fand schließlich auf Höhe des Körner Hellwegs ein abruptes Ende.

Dort krachte der Dortmunder (49) mit zwei Streifenwagen zusammen.

Zwei Streifenwagen der Polizei Dortmund waren in einen Unfall verwickelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Flucht in Dortmund beendet – Polizei macht vielsagende Entdeckung

Trotz des Aufpralls blieben sowohl die Dortmunder Polizisten als auch der 49-Jährige unverletzt.

Bei der Aufnahme seiner Personalien stellten die Beamten dann fest, dass der Flucht-Fahrer keinen Führerschein dabei hatte. Und dann legte der Mann auch noch ein Geständnis ab.

Der Dortmunder gab zu, Kokain konsumiert zu haben. Die Beamten stellten daraufhin seinen Wagen sicher und ordneten eine Blutprobe ein. Bei dem 49-Jährigen dürften demnächst zahlreiche Anzeigen ins Haus flattern. (ak)