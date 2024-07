Unwetter hat üble Konsequenzen – Dortmunder Event kurzfristig abgesagt!

In NRW zieht die nächste Unwetter-Lage auf. Nachdem am Samstagabend (20. Juli) bereits aufgrund von schweren Gewittern einige Events wie das Coldplay-Konzert in Düsseldorf oder das Parookaville in Weeze (weitere Infos gibt’s hier) im Regen stattfinden mussten, saust jetzt das nächste Unheil auf uns zu.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung sagte am Samstag auf seinem Kanal „wetter.net“ bereits den „großen Knall“ voraus (hier mehr dazu). In Dortmund hat das angekündigte Unwetter schon jetzt ein erstes Opfer gefordert. Die Veranstalter von „Sommer am U“ in Dortmund zogen kurzfristig die Reißleine.

Dortmunder Veranstalter zieht wegen Unwetter die Reißleine

Eigentlich hätte die Veranstaltung auf dem Vorplatz des Dortmunder U um Punkt 14 Uhr starten sollen. Doch kurzfristig entschied sich der Veranstalter doch dazu, auf Nummer Sicher zu gehen. „Achtung: Der ‚Sommer am U‘ fällt heute leider aus!“, ist aktuell in der Instagram-Story zu lesen.

Die kostenlose Veranstaltungsreihe, die bereits Anfang Juni gestartet ist, bietet für seine Besucher in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm von Konzerten bis DJ-Sessions und Poetry Slams. Doch an diesem Sonntag müssen die Gäste sich leider eine Alternative suchen.

Dortmund: Band kommt Unwetter in die Quere

Zum Auftakt hätten eigentlich „Herr Jan & seine Superbänd“ mit ihren „Elternalternativen Kinderliedern“ starten sollen. Um 17 Uhr sollte dann der Auftritt von „Herr Lehmann & The Rival Bid“ starten. Ob die Acts nochmal nachgeholt werden, sobald sich die Unwetter-Lage verzogen hat, ist noch nicht bekannt. An diesem Sonntag wird das aber erst mal nichts mehr werden.

