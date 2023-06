Sowas haben die Tierschützer der Tierschutzorganisation Arche 90 aus Dortmund wohl auch noch nicht oft erlebt. Als eine Mitarbeiterin am Montagmittag (26. Juni) zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie plötzlich eine eingeschlagene Scheibe.

Der Grund für das Handeln des unbekannten Täters macht die Tierschützer der Tierschutzorganisation Arche 90 aus Dortmund einfach nur sprachlos. Mit einem Aufruf bei Facebook wandte sie sich an den „Tierschützer“.

Dortmund: Tierschützerin erlebt unfassbaren Vorfall

Mit einem klaren ironischen Unterton schrieb sie: „An dieser Stelle möchte ich dem engagierten und motivierten Tierschützer meinen heißempfundenen Dank aussprechen, der heute morgen am Kanal in Groppenbruch, in einer todesmutigen Aktion unter Einsatz seines Lebens, eine leere Transportbox gerettet hat, indem er in meinem Wagen, der klar und deutlich als Arche-Einsatzfahrzeug gekennzeichnet war, die hintere Seitenscheibe eingeschlagen hat.“

In ihrem Auto lag eine leere Transportbox – ganz normal für eine Tierschützerin, denn das gehört nun mal zu ihrer Ausrüstung. Und: Das Auto ist mit einem Taxi-ähnlichen Schild mit der Aufschrift „Tierrettung Arche 90“ gekennzeichnet. Man hätte sich also durchaus denken können, dass in der Transportbox bei der Hitze kein Tier gehalten wird.

„Mehrere ausgefallene Einsatzfahrten“

Für die Tierschützerin hatte die Aktion bittere Auswirkungen. Die Folgen: „Mehrere ausgefallene Einsatzfahrten, viele Glasscherben im kompletten Fahrzeug und einem persönlichen Schaden von 150 Euro (Selbstbeteiligung)“.

Sie ruft den unbekannten Täter dazu auf, in Zukunft vorher nachzudenken, bevor er eine Scheibe einschlägt und hofft auf eine anonyme Spende an die Tierschutzorganisation Arche 90 in Dortmund.