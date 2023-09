Dortmund: Brisante Eröffnung! Diesen Laden gibt es nur einmal in Deutschland

Mit diesem Laden erhält Dortmund eine Sonderstellung in Deutschland!

Bisher stand in der Brückstraße 48 in Dortmund eine „Tedi“-Filiale. Nichts besonderes, schließlich hat der Discounter ja auch seinen Sitz in der Revierstadt.

Doch jetzt wurde der Laden umgebaut – um schon bald eine Kette zu beherbergen, die es bisher noch nirgendwo sonst in Deutschland gibt.

Dortmund: Neue Kette zieht ins Revier

In den 550 Quadratmeter großen Räumlichkeiten soll eine Kette aus den Niederlanden einziehen. Der Name: „The Game Box“. In acht Städten unseres Nachbarlandes gibt es das schon, darunter Arnheim, Maastricht und Haarlem. Dortmund soll bis Ende 2023 nun ebenfalls dazugehören. Doch was ist „The Game Box“?

Nun, es handelt sich um eine Arcade-Halle, wie man sie aus den 80er Jahren kennt. Bevor es erschwingliche Spielekonsolen für den Heimgebrauch gab, trafen sich vor allem junge Menschen in solchen Hallen, um an Maschinen oder Automaten zu zocken. Lange Zeit war der Trend ausgestorben, doch mittlerweile ist Retro eben wieder in. Und seit 2017 versucht auch „The Game Box“, auf diesen Zug aufzuspringen.

Arcade-Halle im Ruhrgebiet

Laut den „Ruhrnachrichten“ wollen die Betreiber in ihren „Game Box“-Hallen nicht nur alte 80er-Kult-Games erneut anbieten, sondern auch aktuelle Videospieltitel für eine Arcade-Plattform umgestalten. Als stinknormale „Spielhalle“ sieht man sich allerdings überhaupt nicht – eher als „Freizeitangebot“.

Der Dortmunder Standort soll als Pilotprojekt für „The Game Box“ in Deutschland dienen. Drei weitere Filialen in der Bundesrepublik sind ebenfalls geplant – doch zu Beginn steht die Revierstadt erstmal alleine da.