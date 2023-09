Dortmund: Schultenhof platzt wegen Ekel-Vorfällen der Kragen – „Manche Menschen machen uns echt fassungslos“

Der Schultenhof in Dortmund gilt bei Familien als eine der beliebtesten Adressen, um ihren Kindern ein echtes Bauernhof-Erlebnis zu ermöglichen. Ob Esel, Schweine oder Hühner – hier können die Kleinsten den Tieren ganz nahe kommen und sich auf dem hofeigenen Spielplatz austoben.

Das Beste: Das gesamte Außengelände können die Besucher kostenlos nutzen, ohne Verzehrzwang im beliebten Hofladen. Doch wie manche Eltern das Außengelände hinterlassen, sorgt jetzt für mächtig Zündstoff in Dortmund.

Dortmund: Schultenhof sauer – „Danke für nix!“

„Danke für nix!“ Mit diesen Worten lassen die Dortmunder Hof-Besitzer am Dienstag (29. August) ihrem Frust freien Lauf. Stein des Anstoßes sind drei benutzte Windeln, die Gäste auf und neben einem Tisch im Außenbereich hinterlassen hatten.

Offenbar kein Einzelfall: „Es fällt uns aber wirklich schwer zu begreifen, warum immer wieder benutzte Windeln auf unseren Picknicktischen entsorgt werden“, gibt der Schultenhof in einem emotionalen Facebook-Post Einblick in sein Seelenleben. Was die Verantwortlichen am meisten wundert: Im Hofladen gebe es gleich zwei Wickeltische und Mülleimer stünden quasi an jeder Ecke.

Dass trotzdem immer wieder benutzte Windeln herumliegen, ärgert den Schultenhof: „Manche Menschen machen uns echt fassungslos.“

Elstern statt Eltern Schuld?

Auch viele Besucher ärgern sich über die Hinterlassenschaften: „Da wundert man sich, dass die Kinder sich nicht anders verhalten. Die Eltern machen es ihnen ja vor“, gibt eine zu bedenken. Viele schließen sich der Kritik unter dem Facebook-Post an:

Kein normal denkender Mensch würde so handeln

Unfassbar!

Was stimmt mit denen nicht?

Absolutes No Go….echt unfassbar

Andere Eltern sehen darin ein gesamtgesellschaftliches Problem. Denn sie habe ähnliche Erfahrungen an anderen Stellen gemacht: „Ich find’s einfach nur asozial, ein anderes Wort fällt mir zu so einem Verhalten nicht ein“, äußert sich eine Mutter, die benutzte Windeln verstreut auf einem Spielplatz in der Nähe des Schultenhofs gefunden hatte. Einer merkt jedoch an, dass möglicherweise ein ganz anderer Grund hinter der Vermüllung stecken könnte: „Wenn es so war, natürlich blöd, aber Elstern wühlen in Mülleimern und könnten es auch gewesen sein.“ So oder so bleibt die unangenehme Entsorgung bei den Mitarbeitern des Dortmunder Biohofs hängen.