Dortmund: Einbrecher wollen Spuren DAMIT verwischen – und richten üblen Schaden an

Was für ein feiger Einbruch in Dortmund!

In der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) sind Unbekannte in den Schultenhof in Dortmund eingebrochen. Die Diebe haben einen Tresor aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Polizei Dortmund geht von vier Tätern aus.

Dortmund: Einbrecher steigen in Hofladen ein

Dabei sind die Kriminellen über ein Fenster eingedrungen, das sie eingeschlagen hatten, um sich so Zugang zum Hofladen zu verschaffen. Doch um ihre Spuren zu verwischen, nahmen sie einen noch höheren Schaden für ihre Opfer in Kauf: Sie haben mit einem ABC-Pulverlöscher in den Räumen herumgesprüht und so einen Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich angerichtet!

Die Hofleitung ist bis heute mit Putzen beschäftigt, denn das feine Pulver ist überall. Das Problem zudem: Das Pulver ist aggressiv zu metallischen Oberflächen, setzt sich auch im letzten Winkel fest, auch in Elektrogeräten. Danach zieht das Pulver Wasser an, kann so Kurzschlüsse auslösen.

Dortmund: Die Polizei geht von vier Einbrechern aus, die in Hombruch eingebrochen sind. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Dortmund: Kriminelle sorgen mit ABC-Pulver für immensen Schaden

Die Hofleitung hat alle offenen Artikel sowie Obst und Gemüse entsorgt. Seit Freitag ist der Laden wieder geöffnet, verkauft wird über die Fenster. Kuchen, Kaffee, Kaltgetränke, aber auch Tomaten, Eier und Kürbis werden angeboten.

Ob der Laden in der kommenden Woche wieder öffnen kann, ist noch unklar. Ladenleiterin Monica Stanbridge gegenüber „Nordstadt-Blogger“: „Wir hoffen sehr, dass wir am Dienstag öffnen können, aber wissen tut wir das noch nicht.“ Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.