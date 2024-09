Dortmund: Sturm-Schock am Phoenixsee! Feuerwehr muss sofort ausrücken

Dramatische Szenen am Freitag (27. September) am Phoenixsee in Dortmund. Die schweren Sturmböen haben auf dem Gewässer am späten Nachmittag ein Segelboot zum Kentern gebracht.

Nach Informationen von DER WESTEN sollen dabei drei Insassen ins Wasser gefallen sein. Ein anderer Segler, der zufällig an der Unglücksstelle vorbeifuhr, konnte schnell erste Hilfe leisten, bis die Feuerwehr Dortmund anrückte.

++ Dortmunder stirbt bei fürchterlichem Unglück – jetzt ermittelt die Polizei! ++

Dortmund: Sturm lässt Boot am Phoenixsee

Ersten Informationen zufolge gelang es der Besatzung, das Segelboot wieder eigenständig aufzurichten. Danach wurden die völlig durchnässten Insassen durch den Ersthelfer ans Ufer gebracht. Hier wurden die gekenterten Personen vom Rettungsdienst betreut.

Mehr aus Dortmund: Sparkassen-Wahnsinn in Dortmund! Kunden verzweifeln

Entgegen erster Meldungen sprach die Polizei Dortmund kurz nach dem Vorfall zunächst von zwei unterkühlten Betroffenen. Informationen von DER WESTEN zufolge soll eine mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen sein. Die Feuerwehr sicherte unterdessen das gekenterte Boot.

Offizielle Warnung vor stürmischen Böen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitagnachmittag vor stürmischen Böen in NRW gewarnt. Auch für Dortmund galt die zweithöchste von vier Warnstufen. Am Abend ist der Sturm Richtung Nordosten der Republik weitergezogen.

Mehr Themen:

Noch heftiger traf es NRW am Mittwoch (25. September). Da zog mindestens ein Tornado durchs Land und sorgte örtlich für erhebliche Schäden (mehr dazu hier >>>). Nach den heftigen Unwetter-Ereignissen folgt am Wochenende schon das nächste Übel. So bahnt sich bitterkalte Polarluft den Weg nach Deutschland. Die Auswirkungen auf die Temperaturen in NRW bekommen wir dann alle am Samstag und Sonntag zu spüren. Nach dem Kälte-Loch am Wochenende sollen die Temperaturen zwar nicht weiter in den Keller gehen. Doch die Wettervorhersage für NRW könnte durchwachsener kaum sein. Mehr Details hier lesen >>>