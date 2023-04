Dortmund: Beliebtes Restaurant macht überraschend dicht – „Mir stehen Tränen in den Augen“

Ganz bittere Pille für Feinschmecker aus Dortmund. Das Nobel-Restaurant „Der Schneider“ im Stadtteil Wambel hat dicht gemacht. Das teilte Inhaber Phillip Schneider am Donnerstag (13. April) seinen Gästen mit.

Die Nachricht kommt besonders überraschend, weil das Etablissement erst kürzlich seinen Michelin-Stern verteidigt hat. Dabei lobte der Guide Michelin „moderne, feine, schön ausbalancierte und kontrastreiche Gerichte“ und hob hervor, dass die Menüs auf die Vorlieben der Gäste zugeschnitten wurden. Nun ist es vorbei – und die Trauer in Dortmund entsprechend groß.

Dortmund trauert um Sterne-Restaurant

„Schweren Herzens müssen wir verkünden, dass unser Restaurant ‚Der Schneider‘ von nun an geschlossen ist“, teilte Phillip Schneider bei Facebook mit. „Das Restaurant war für mich alles. Es tut weh, es zu schließen“, so Schneider weiter in einer Erklärung, aus der die „Bild“ zitiert. Als Gründe für die Schließung des Lokals in seiner Heimatstadt Dortmund nach sieben Jahren nannte der Inhaber Personalmangel und die Post-Corona-Krisenstimmung.

Doch Schneider geht nicht ohne ein Versprechen. Das Ende des Sterne-Restaurants sei nicht das Ende seiner Karriere: „Ich habe ein Fundament gelegt, aber alles was kommt, wird noch größer.“ Gute Nachricht für die Gäste mit Schneider-Gutscheinen: „Wir planen im Laufe diesen Jahres drei Ausweichtermine in einer anderen Location innerhalb von Dortmund. Wann und wo diese genau stattfinden, wird noch bekanntgegeben.“ Wer noch einen Gutschein habe, solle eine Mail an info@derschneider-restaurant.com schreiben.

Nächster Schlag für Sterne-Standort Dortmund

Das Aus des Schneiders lässt treue Kunden nun bestürzt zurück. „Mir stehen die Tränen in den Augen“, schreibt einer und bedankt sich beim Inhaber für „unvergessliche Abende“: „Wir werden Dich und Dein Essen unendlich vermissen.“

Es ist bereits der zweite Dämpfer innerhalb eines Jahres für Gourmet-Freunde aus Dortmund. Denn erst im vergangenen April hatte das „Iuma“ in Kirchhörde aufgegeben. Jetzt bleiben nur noch zwei Sterne-Lokale übrig in der größten Ruhrgebietsstadt: Das „Grammons Restaurant“ in Brackel und das „The Stage“ in Hombruch.