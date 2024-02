Dortmund in heller Aufregung – Mega-Star kommt in die Pottstadt

Die Pottstadt steht kopf: Dortmund ist in heller Aufregung. Denn kein Geringerer als einer der größten Mega-Stars der Fußballgeschichte kommt in die Heimat des BVB. Hier darf man sich besonders über den hohen Besuch freuen.

Dortmund: Dieser Mega-Start ist zu Gast

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wird Cristiano Ronaldo während der Europameisterschaft 2024 in Dortmund schlafen. Grund dafür ist, dass die portugiesische Nationalelf im Hotel l’Arrivée übernachten wird. Dortmund ist eine der zehn Städte, in denen die Spiele der Europameisterschaft ausgetragen werden.

Der genaue Termin steht auch schon fest. Im Gespräch mit den „Ruhr Nachrichten“ bestätigte Hotelinhaber Sven Claußmeyer, dass Ronaldo und Co. zum Vorrundenspiel gegen die Türkei am 22. Juni in dem Hotel an der Wittbräuckerstraße erwartet werden. Das eigentliche EM-Quartier der Portugiesen befinde sich aber in einem Hotel nahe Bielefeld.

Dortmund: Auch weitere Nationalmannschaft zu Gast

Laut Claußmeyer soll es zwei Teamhotels für die Europameisterschaft in Dortmund geben. Welche Mannschaft wann und in welchem Hotel übernachtet, wurde bereits im Vorfeld entschieden. Im Hotel l’Arrivée werden zu der Zeit die Mannschaften übernachten, die laut Spielbogen als Auswärtsmannschaft antreten.

Daher wird neben Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo auch die Nationalmannschaft von Albanien im Hotel l’Arrivée zu Gast sein. Zwei weitere Teams, die ebenfalls in diesem Hotel übernachten, müssen sich erst noch qualifizieren. Diese werden erst nach den Play-Off-Spielen feststehen.

Es könnte gut sein, dass dann auch ein altbekannter Superstart zurück nach Dortmund kommt. Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandowski wird jedenfalls alles dafür tun, um Polen noch zur EM zu schießen.