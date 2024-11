Dortmund: Shisha-Treffen endet tragisch – Frau (43) stirbt, Mann (28) in Lebensgefahr

In Dortmund endete ein gemütliches Shisha-Treffen am Donnerstagabend (7. November) jetzt tragisch.

Aufgrund einer Kohlenmonoxid-Vergiftung starb eine 43-jährige Frau. Ihr 28-jähriger Begleiter schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Was ist da passiert?

Dortmund: Shisha-Treffen endet tödlich

Eine 43-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann trafen sich am Donnerstagabend (7. November) anscheinend zum Shisha-Rauchen in einer Gartenlaube des Kleingartenvereins Solidarität in der Mamertusstraße 20A in Dortmund-Huckarde. Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, befand sich zudem ein kleiner Holzkohlegrill in der Laube. Dieser war wohl ursächlich für eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung, die sich die beiden Anwesenden zugezogen haben.

Gegen 22 Uhr fand ein Angehöriger das bewusstlose Paar in der Gartenlaube und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Da diese standardmäßig CO-Melder an der Kleidung tragen, schlugen diese beim Betreten der Laube direkt an.

Frau stirbt, Mann schwebt in Lebensgefahr

Eine der beiden bewusstlosen Personen musste noch vor Ort reanimiert werden, wie es in einer Meldung der Polizei Dortmund heißt. Nach umfangreicher Behandlung wurden beide anschließend in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Die 43-jährige Frau starb noch in der Nacht an dem giftigen Gas. Der 28-jährige Mann schwebt derzeit noch in Lebensgefahr.

Laut Polizei Dortmund handelte es sich wohl um ein tragisches Unglück. Es soll derzeit keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizidversuch geben. Die Ermittlungen dauern noch an.