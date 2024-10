Dortmund: Besucher wollen in Shisha-Bar – als sie die Adresse erreichen, trauen sie ihren Augen nicht

Von der Minze über die süße Wassermelone bis zum leckeren Cocktail – klingt alles nach einem guten Snack? Stimmt, aber das sind auch die Geschmacksrichtungen der Shisha. Nicht nur im Orient, sondern auch in Europa erfreut sich das Shisha-Rauchen seit einigen Jahren zunehmender Begeisterung.

Mittlerweile gibt es in fast jeder Stadt Shisha-Bars oder Restaurants, in denen man in gemütlicher Runde die Wasserpfeife schmökern kann. So auch in NRW, wie könnte es anders sein. Doch in Dortmund traute so mancher Besucher seinen Augen nicht, als er das sah!

Dortmund: „Snack & Shisha Juicy J“ – zahlreiche positive Resonanzen

Viele tun es – zuerst wird gegoogelt, bevor man überhaupt einen Schritt in den Laden wagt. So könnte es auch den Shisha-Liebhabern in NRW gehen. Und beim Laden „Snack & Shisha Juicy J“ dürfte so mancher fleißige Googler positiv überrascht – aber auch etwas verwirrt sein. Schließlich sind die Ergebnisse laut „Ruhr Nachrichten“ super positiv und versprechen viel – aber genau da liegt der Haken.

„Essen war 10/10, aber der Gastgeber läuft manchmal oberkörperfrei herum. Körper so ansehnlich wie das Essen – gerne wieder!“, schrieb so ein User. Auch ein andere lobte vor allem das Essen: „Ich hatte als Hauptgang die Austern mit Kaviar und Champagner-Esuma und war vollends überzeugt. Als Nachtisch gab es für mich Fondant mit Trüffel und Champagner-Sorbet. Die Getränkebegleitung bestehend aus Sangria, Milch und ‚Robbie Bubble‘ rundete einen perfekten Abend ab!“

Shisha-Bar mit Gourmet-Faktor?: Adresse führt zu Mehrfamilienhaus

Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Hinzu kommt, dass die 14 Bewertungen in nur zwei Wochen geschrieben wurden – ein weiterer Punkt für die Skepsis? Und tatsächlich, der Traum aus Shisha-Bar und Gourmet-Restaurant mit einem Hauch von „Naked Attraction“ ist ein Fake. Die Adresse führt zu einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Dortmund.

Schade! Wäre doch ein Traum für jeden Feinschmecker und Shisha-Fan gewesen. Also entweder fleißig weiterrauchen und das Essen im Laden genießen oder eben erst schlemmen und dann qualmen.