Dortmund: Schüsse auf Menschengruppe – Opfer packt aus

Dortmund steht nach den Schüssen am Montagabend (10. Oktober) am Nordmarkt noch immer unter Schock. Dort richtete ein Mann gegen 20.30 Uhr eine Waffe auf eine Menschengruppe. Zwei Männer wurden von Kugeln getroffen.

Einer von ihnen ging jetzt an die Öffentlichkeit. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann, der nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ aus Angst vor weiteren Angriffen auf ihn und seine Familie seinen Namen nicht preisgeben wolle. Im Gespräch mit der Zeitung behauptet er, den mutmaßlichen Schützen zu kennen. Der „mache immer nur Stress“.

Dortmund: Opfer der Schießerei packt aus

Der Dortmunder führe ein ordentliches Lebens, sei vor rund fünf Jahren mit seiner Frau aus der spanischen Enklave Melilla nach Deutschland ausgewandert. Aktuell arbeite er als Staplerfahrer in einem Bochumer Lager. Mit kriminellen Machenschaften habe er nichts zu tun, versichert er. Deshalb könne sich der 28-Jährige nicht erklären, warum er ins Visier des Schützen geraten sei.

Er bestätigt die bisherigen Ermittlungen der Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Schütze aus dem geöffneten Fenster eines Autos auf die Männer schoss. Er habe dort gemeinsam mit anderen Leuten ein Bier vor einem kleinen Lebensmittelmarkt getrunken. Seinem Eindruck zufolge habe der Schütze keine gezielten Schüsse abgegeben, sondern eher herumgeballert. Deshalb seien auch mehrere Autos beschädigt worden.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach Schüssen am Nordmarkt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Stepniak

Schüsse in Dortmund: „Ich hätte tot sein können“

Gut und gern hätte ihn eine Kugel deshalb auch in den Kopf treffen können. „Ich hätte tot sein können“, gibt der 28-Jährige zu Bedenken. Wer so wahllos mit dem Leben anderer Menschen spiele, sei seiner Ansicht nach „kaputt im Kopf“. Das Opfer hält es für möglich, dass der Angriff kein Zufall gewesen sein und eigentlich einem Umstehenden gegolten haben könnte. Konkrete Informationen mit wem oder über was sich der Schütze mit einer der umstehenden Personen gestritten haben könnte, habe er aber nicht.

Er habe neben einer Frau am Steuer noch einen weiteren Mann im Auto gesehen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte auf Nachfrage der „Ruhrnachrichten“ mit, dass die Frau bereits identifiziert sei. Ihr habe man allerdings bisher keine Tatbeteiligung nachweisen können. Weil sie und der mögliche dritte Fahrzeug-Insasse auf freiem Fuß sind, lebe der 28-Jährige nun in ständiger Angst.