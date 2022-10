Dortmund: Unglaubliche Stellenanzeige! Bar sucht hier ernsthaft nach Mitarbeitern

Ja, der Personalmangel in der Gastronomie ist groß. Während der Corona-Pandemie schauten sich viele Mitarbeiter aus Bars, Clubs, Restaurants und Co. nach Alternativen um. Das Problem: Jetzt werden sie mehr gebraucht denn je. Eine Bar aus Dortmund sucht nun mit einer ungewöhnlichen Methode nach neuen Mitarbeitern.

In der Gastro-Branche herrscht Alarm-Stufe rot: Corona, Energiekrise, Personalmangel – da greift man schon mal zu ungewöhnlichen Mitteln. Das Sausalitos in Dortmund sucht jetzt via Dating-Plattform nach neuem Personal.

Bar aus Dortmund sucht via Tinder nach Personal

Auf Tinder fanden schon etliche Menschen ihr perfektes Match – warum sollte das nicht auch bei Unternehmen und Mitarbeitern funktionieren? So jedenfalls denkt es sich wohl Sausalitos. Wie „Ruhr24“ berichtet, nutzt die Bar mit mexikanischem Flair die App zur Suche nach geeigneten Mitarbeitern.

„Wir haben entschieden, auf Tinder Jobausschreibungen abzusetzen, weil wir dort mit hoher Wahrscheinlichkeit Personen antreffen, die sich auch bei unseren Gästen finden“, begründet Sausalitos das ungewöhnliche Vorgehen.

Dortmund: Auf Tinder findet sich die Zielgruppe von Sausalitos wieder

Menschen, die gerne ausgehen und Spaß haben wollen – das ist die Zielgruppe der Bar. „Wir wollen Menschen ansprechen, die gern im Nachtleben unterwegs sind, Lust haben in der Gastronomie zu arbeiten und Teil von unserem Team werden möchten. Also vielleicht die Seiten wechseln wollen“, erklärt Sausalitos weiterhin.

Mit dem Tinder-Profil erhofft sich die Bar eine größere Reichweite als über die üblichen Jobportale und eine gezieltere Ansprache, wie „Ruhr24“ schreibt. Und wer weiß, vielleicht treffen Tinder-Singles dann bei der Arbeit im Sausalitos auf ihr perfektes Match.