Dortmund: Spitzenreiter im Ruhrgebiet – DAS kann sich sehen lassen

Große Freude in Dortmund, denn gleich drei Restaurants aus der Stadt werden in der neuesten Ausgabe des „Gault&Millau“ geehrt. Neben dem „Guide Michelin“ handelt es sich bei dem „Gault&Millau“, um den wohl wichtigsten Restaurantführer in Deutschland. Ein Restaurant in Dortmund wird sogar zu dem besten Lokal im ganzen Ruhrgebiet gekrönt.

Erst im April 2024 hat das Restaurant „SchwarzGold“ seine große Eröffnung gefeiert und konnte auch schon einige Erfolge verzeichnen. Der Gourmetführer „Gusto“ hat das Restaurant bereits im Oktober als „Neueröffnung des Jahres“ gefeiert, wie die „WAZ“ berichtet. Einer Ehrung, der jetzt auch „Gault&Millau“ zustimmt.

Dortmund: „SchwarzGold“ ist das bestbewertete Restaurant im Ruhrgebiet

Große Freude bei Spitzenkoch Pierre Beckerling, denn sein Restaurant „SchwarzGold“ wurde von dem Restaurantführer gleich mit drei roten Kochhauben als Newcomer ausgezeichnet. Diese Kochhauben kennzeichnen in dem Restaurantführer herausragende Restaurants in einer bestimmten Kategorie. Mit dieser Auszeichnung ist das „SchwarzGold“ nicht nur das bestbewertete Restaurant in Dortmund, sondern im kompletten Ruhrgebiet.

„Gault&Millau“ schreibt in einer Begründung für diese Ehrung: „Die Location atmet den Staub des vergangenen Jahrhunderts und ist alleine schon einen Besuch wert“. Kein Wunder, denn das „SchwarzGold“ befindet sich auf dem Gelände des Industriedenkmals Kokerei Hansa, in der ehemaligen Gastiefkühlanlage. Aber Spitzenkoch Pierre Beckerling überzeugt auch dadurch, dass er „straight outta Ruhrpott“ koche, wie es in der Begründung heißt. Und das nicht nur „mit einer Verbeugung vor den deutschen Kumpels, sondern auch vor den Gastarbeitern aus Polen, Italien oder der Türkei“.

Was den Restaurantführer aber besonders begeistert, ist selbstverständlich die Küche. In der Bewertung wird diese als ein „großes Gourmet-Kino mit einer Verbeugung vor der Historie und Geschmack von heute“ gelobt. Der einzige Kritikpunkt, die angemerkt wird, ist die Weinkarte des „SchwarzGold“. Diese ist, wie man es aus Ruhrgebiet kennt, eher etwas für Biertrinker. Eine große Ehre für Pierre Beckerling, der gegenüber der „WAZ“ mitteilt: „Wir sind alle einfach nur glücklich gerade“.

Gleich zwei Restaurants von Michael Dyllongs wurden ausgezeichnet

Neben dem „SchwarzGold“ wurden jedoch zwei weitere Restaurants in Dortmund von „Gault&Millau“ ausgezeichnet. Gleich zwei Restaurants des Sternekochs Michael Dyllongs wurden geehrt und konnten damit ihre Position aus dem Heft von letztem Jahr verteidigen. „The Stage“ in Hombruch hat drei schwarze Kochhauben bekommen, während das „Vida“ zwei erhielt.

