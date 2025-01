Hund leidet in NRW-Tierheim – was er durchmachen muss, trifft Tierfreunde mitten ins Herz

Dieser Hund wartet in dem Tierheim in NRW sehnsüchtig auf einen ganz besonderen Menschen und endlich auf ein richtiges Zuhause. Bulldoggen-Rüde Max hätte es auch wahrhaftig verdient, denn wie das Tierheim Bergheim berichtet, hat er in seinem Leben einiges erleiden müssen.

Sein ehemaliger Besitzer hat Max im Internet gekauft, als der Vierbeiner drei Jahre alt war. Über den Verkäufer und das frühere Leben des Hundes ist nichts bekannt. Nach mehreren Jahren bei seinem Besitzer wurde Max jedoch im Tierheim Bergheim (NRW) abgeben, da sein Herrchen offenbar „keine Zeit mehr“ für den Hund habe.

Hund: Tumor, Atemnot, Augen- und Hautprobleme

Jedoch stellte das NRW-Tierheim schnell fest, dass Max ihre Hilfe dringend nötig hatte. In all den Jahren hatte es sein ehemaliger Besitzer nämlich nicht einmal für nötig gehalten, einen Tierarzt zu besuchen. Ein schwerwiegender Fehler, wie sich herausstellte.

Der Tierarzt des Tierheims in NRW diagnostizierte sofort eine Reihe von Problemen: wegen seines Gaumensegels hatte der Hund konstant Atemnot, sein Gangbild stimmte nicht, er hatte Hautprobleme und zu trockene Augen. Und als ob das nicht schon genug Probleme wären, stellte der Tierarzt auch noch einen Hodentumor bei Max fest.

Nach mehreren Operationen ist Max nun körperlich wieder fitter – er hat keine Atemprobleme mehr, der Tumor wurde entfernt und auch seine Augen- und Hautprobleme wurden behoben. Wie das Tierheim Bergheim berichtet, muss jetzt „nur noch der alte Bänderriss repariert werden, dann bist du wie neu.“

NRW-Tierheim: Max wartet auf eine neue Familie

Jetzt fehlt dem Hund noch ein neues Zuhause, in dem er sich von seinen körperlichen und psychischen Problemen erholen kann. Das hofft sich das NRW-Tierheim auch und schreibt auf Facebook: „Ach Max, gib nicht auf, es kommt der Tag, an dem genau der richtige Mensch für dich durchs Tierheimtor spaziert. Wir glauben ganz fest daran und du musst auch daran glauben.“

Hoffentlich wird Max nicht mehr zu lange auf diesen richtigen Menschen warten müssen. Das hoffen die Nutzer in den Kommentaren auch und schreiben: „Ach lieber Max, für dich findet sich bestimmt auch noch den passenden Deckelchen. Wir drücken dir dafür die Daumen und Pfoten.“