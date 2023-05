Dortmund: Radfahrer von Lkw überrollt – Unfallopfer gestorben

Dramatisches Unglück in Dortmund-Brackel! Ein Lkw hat am frühen Mittwochnachmittag, den 17. Mai, einen Fahrradfahrer (80) erwischt. Der Unfall passierte an der Leni-Rommel-Straße auf Höhe der Oberdorfstraße, wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Die Polizei Dortmund hatte den Bereich weiträumig gesperrt, kurz nach dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber gelandet. Der Rettungsdienst war vor Ort und hatte den schwerstverletzten Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist das Unfallopfer seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Dortmund am Freitagmorgen mit.

Dortmund: Radfahrer von Lkw überrollt

In Dortmund-Brackel ist ein schlimmes Unglück geschehen. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN erklärte, habe ein Fahrradfahrer gegen 14.45 Uhr an der Leni-Rommel-Straße versucht, einen Lkw zu überholen. Dann hätte der Wagen den Fahrer gestreift, dieser fiel von seinem Rad und wurde von dem Lkw überrollt.

Erste Hilfe leisten:

Unfallstelle absichern und Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

wenn nötig Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage einnehmen

Person mit Rettungsdecke wärmen (auch von unten!)

Mit betroffener Person sprechen, sie berühren, ihr beistehen

Rettungseinsatz in Dortmund! Foto: Fernandez / news 4 Video-Lime TV

Das Opfer kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus und erlag in der Nacht seinen Verletzungen.

Hubschraubereinsatz und Straßensperre

Der Radfahrer war unter die Hinterachse der Zugmaschine geraten und mussten von Spezialkräften der Feuerwehr gerettet werden. Die hoben den Lkw an, um den Mann zu befreien. Nach dem Unfall landete ein Rettungshubschrauber an der Kreuzung und ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Unfallklinikum in Dortmund. Währenddessen sperrte die Polizei die Unfallstelle ab, wodurch auch der Verkehr kurzzeitig gestört wurde. Seelsorger mussten solange den Lkw-Fahrer betreuen.

Wie genau sich der Unfall ereignete ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Die Feuerwehr Dortmund war mit dem Rettungsdienst und Kräften der Wachen Neuasseln und Mitte im Einsatz.

Polizei sucht nach Zeugen

Auch zwei Tage nach dem schrecklichen Unglück ist die Frage nach dem Unfallhergang noch ungeklärt. Die Polizei Dortmund sucht deshalb nun nach Zeugen, die Angaben dazu machen können.

Insbesondere suchen sie nach einem weiteren Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt von der Leni-Rommel-Straße links auf die Obersdorferstraße abbog. Hinweise kannst du bei der Polizeiwache Körne per Telefon unter 0231-132-3321 abgeben.