Dortmund: Stadt zieht bei Public Viewing die Reißleine – das müssen EM-Fans wissen

Diese Nachricht wird EM-Fans aus Dortmund schwer treffen! Denn wie die Stadt am Montagnachmittag (17. Juni) mitteilte, wurde das Public Viewing im Westfalenpark für Freitag (21. Juni) abgesagt!

Wer in der Fan-Zone die EM-Spiele Slowakei – Ukraine (15 Uhr), Polen – Österreich (18 Uhr) und Niederlande – Frankreich (21 Uhr) anschauen wollte, wird sich jetzt umstellen müssen.

Dortmund mit alternativem Plan

Doch ganz Trübsal blasen, müssen die Fußball-Zuschauer aus Dortmund jetzt nicht. Denn statt am Westfalenpark können sie die Freitagsspiele alternativ in der Fan Zone am Friedensplatz anschauen.

Gründe für die Absage am Westfalenpark nannte die Stadt Dortmund bislang nicht. Jedoch teilte sie auf ihrer Website mit, dass der Park am Freitag wie gewohnt geöffnet hat. Nur das Programm auf der Festwiese werde ausfallen. Steht jetzt auch das Public Viewing für die nächsten EM-Spiele auf der Kippe?

Stadt Dortmund gibt Entwarnung

Bislang sieht es nicht danach aus. Denn wie die Stadt Dortmund selbst angibt, soll es schon am Samstag (22. Juni) mit den Spielen Georgien – Tschechien (15 Uhr), dem in Dortmund ausgetragenen Spiel Türkei – Portugal (18 Uhr) und Belgien – Rumänien (21 Uhr) am Westfalenpark weiter gehen. Und auch das nächste Deutschland-Spiel am Sonntag (23. Juni) gegen die Schweiz (21 Uhr) dürfte für Public-Viewing-Zuschauer wie geplant stehen.

Als diesjährige „Host City“ bei der EM 2024 bietet Dortmund kostenloses Public Viewing im Westfalenpark an. Bis zum 14. Juli können hier noch alle folgenden Spiele im größten Park der Pottstadt angeschaut werden – zumindest Stand jetzt.