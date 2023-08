Dortmund: Polizisten in Bedrängnis ++ Großeinsatz vor Club ++ Hundertschaft rückt an

Großeinsatz der Polizei am späten Samstagabend (19. August) in der Dortmunder Innenstadt! Vor einem Club kommt es zu tumualtartigen Szenen – die Polizeibeamten, die bereits vor Ort sind, geraten in Bedrängnis. Plötzlich fliegt eine Flasche in ihre Richtung!

Die Einsatzkräfte fordern sofort Verstärkung an! Beamten einer Einsatzhundertschaft gelingt es schließlich, für Ordnung zu sorgen.

Dortmund: Polizei-Einsatz wegen Körperverletzung

Nach bisher vorliegenden Informationen war die Polizei am Samstagabend gegen 21.30 Uhr wegen einer Körperverletzung zu einem Club an der Hansastraße in der Dortmunder Innenstadt gerufen worden. Mehrere Streifenwagen rückten an. Doch dann entwickelte sich der Einsatz bedrohlich.

Dortmund: Mit Schlagstöcken ausgerüstete Beamte der Hundertschaft sorgen für Ordnung. Foto: Florian Fernandes/news4 Video-Line

Zahlreiche Menschen befanden sich auf der Straße, es war laut, Autoreifen quietschten. Während der polizeilichen Maßnahmen flog plötzlich eine Flasche direkt in Richtung der Beamten. Die Flasche zerbrach, Glasscherben flogen umher. Viele Schaulustige beobachteten den Einsatz in der Dortmunder Stadtmitte.

Dortmund: Kräfte der Hundertschaft mit Schlagstöcken

Die Lage war recht unübersichtlich. Die Polizei wollte offenbar nicht das Risiko eingehen, dass die Situation aus dem Ruder gerät oder die Beamten erneut beworfen oder gar gezielt angegriffen werden. Es wurden daher umgehend weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert.

Beamte der Einsatzhundertschaft rückten schließlich in der Dortmunder Innenstadt an, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Auch Polizei-Hunde waren vor Ort. Mit Schlagstöcken ausgerüstet, räumten die Einsatzkräfte den Platz vor der Diskothek. Sie sprachen zahlreiche Platzverweise gegen die Anwesenden aus.

Zu der Körperverletzung, die ursprünglich zu dem Polizeieinsatz geführt hatte, machte die Polizei am Sonntagmorgen genauere Angaben: Demnach besprühten sich mehrere Männer mit Pfefferspray. Sie rannten davon, als die Polizei eintraf. Ein Mann wurde jedoch festgehalten. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

