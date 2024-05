Borussia Dortmund: Massiver Polizei-Einsatz vor PSG-Spiel – DAS steckt dahinter

Heimspiele von Borussia Dortmund bedeuten stets auch ein großes Polizei-Aufgebot in der Stadt. Vor dem Halbfinal-Kracher in der Champions League wird es aber noch größer als üblich.

Das Königsklassen-Duell von Borussia Dortmund mit PSG kollidiert mit einem anderen brisanten Ereignis. Am 1. Mai wird es in Dortmund zahlreiche Demos geben. Die Polizei kündigt eine „deutlich sichtbare Präsenz“ für den gesamten Tag an.

Borussia Dortmund: Mega-Polizeieinsatz vor PSG-Spiel

Es wird das Spiel des Jahres für den BVB – und auch für Paris Saint-Germain. 4.000 PSG-Fans begleiten ihr Team zum Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr). Darunter auch zahlreiche gewaltaffine – die Fanszene von Paris ist explosiv. Nicht nur deshalb hat die Dortmunder Polizei einen knackigen Tag vor sich. Schon viele Stunden vor Anpfiff wird es ein massives Aufgebot in der Stadt geben.

Der Grund: Das Champions-League-Spiel ist nicht die einzige große Veranstaltung am 1. Mai. Traditionell gibt es am „Tag der Arbeit“ in Deutschland auch viele Demos und Kundgebungen. Die von Arbeitnehmer-Gewerkschaften verlaufen meist friedlich, andernorts suchen Krawallmacher die Konfrontation mit der Staatsmacht. Auch in Dortmund könnte eine Eskalation drohen.

Vier (angemeldete) Demos am Halbfinal-Tag

Deshalb bereitet sich die Polizei auf einen langen Tag vor. „Mit einer deutlich sichtbaren Präsenz ist die Polizei am 1. Mai 2024 in Dortmund im Einsatz“, heißt es in einer Ankündigung. Wenn sich die PSG-Fans vor dem Spiel bei Borussia Dortmund auf dem „Alten Markt“ versammeln, sind die Demos noch in vollem Gange. Auf dem Platz der Alten Synagoge findet die größte Kundgebung statt, die des „Deutschen Gewerkschaftsbunds“.

Sie ist aber nicht die einzige in der Innenstadt. In direkter Nähe zum PSG-Treffpunkt und zur DGB-Veranstaltung sind weitere Demos angekündigt: Auf dem Friedensplatz, dem Sonnenplatz und dem Wilhelmplatz. Alle werden von der Polizei begleitet, die mit einem massiven Aufgebot zur Stelle sein wird.