Dortmund: Mann will sich mit Internet-Romanze treffen – dann wird es brutal

Beim ersten Date, wissen die Beteiligten noch gar nicht, was auf sie zukommt. Natürlich kann das Treffen dann auch in die Hose gehen. In Dortmund wurde ein geplantes Rendezvous allerdings richtig gefährlich!

Nichtsahnend machte sich ein Mann aus Dortmund auf dem Weg zum vereinbarten Treffpunkt. Vor Ort erwartete ihn eine böse Überraschung.

Dortmund: Onlind-Dating geht nach hinten los

Spätestens seit Corona haben viele Singles das Online-Dating für sich entdeckt. Wenn man einen potenziellen Partner im Internet kennenlernt, will man sich natürlich auch schnell einen Eindruck im echten Leben verschaffen.

Ein Mann aus Dortmund bereute sein Treffen mit der Unbekannten allerdings. Laut Polizei verabredeten sich die beiden in der Nacht zu Sonntag, 15. Januar, gegen 0.30 Uhr in der vermeintlichen Wohnung der Frau in der Schuhmannstraße.

Als der 32-Jährige auf dem Klingelschild vergeblich nach dem Namen seines Dates suchte, kamen zwei Fremde auf ihn zu. Einer der beiden schlug ihm mit der Faust in das Gesicht, sodass der Mann verletzt zu Boden fiel. Mit seinem Geld und anderen Gegenständen gelang es den Tätern zu fliehen.

So werden die Unbekannten beschrieben:

190-195 cm groß

dunkle Kleidung mit Kapuzen

dunkler Mund-Nasen-Schutz

Mehr News:

Dortmund: Polizei sucht Zeugen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen setzt die Polizei auf Zeugenaussagen. Diese können unter der 0231-132-7441 an die Beamten gerichtet werden.