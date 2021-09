Dortmund: Eskalation in Bar – 20-Jähriger haut Gast mit Schlagstock blutig

Dortmund: In einer Bar kam es in der Nacht zu Samstag zu einer heftigen Auseinandersetzung. (Symbolbild)

Dortmund. In Dortmund ist das Nachleben wieder im vollen Gange und damit nehmen auch die nächtlichen Auseinandersetzungen zu. In der Nacht zu Samstag musste die Polizei in einer Bar am Hohen Wall / Ecke Westenhellweg in Dortmund erste Hilfe leisten, weil ein 26-jähriger Barbesucher blutig geschlagen wurde.

Dortmund: 20-Jähriger außer Rand und Band – es fließt Blut

Wie die Polizei aus Dortmund berichtet, spielte sich das blutige Ereignis gegen 1.20 Uhr ab. Ein 20-jähriger Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, soll zunächst mit einem Schlagstock und dann mit einer Gehhilfe auf den 26-jährigen Barbesucher eingeschlagen haben.

Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei versorgten den 26-jährigen Mann, der ziemlich stark blutete, und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Die Versorgung des Verletzten wurde anschließend durch den Rettungsdienst übernommen. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dortmund: Ein 20-Jähriger schlug ordentlich zu. (Symbolbild) Foto: dpa

Dortmund: Weiterer Verletzter in der Bar – 20-Jähriger endet auf der Wache

Wie die Polizei aus Dortmund berichtet, war an der Auseinandersetzung auch ein weiterer Mann im Alter von 23 Jahren beteiligt. Auch er erlitt dabei Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei stellte den Schlagstock sowie Betäubungsmittel sicher, die sie bei dem Tatverdächtigen gefunden haben. Der 20-Jährige wurde von den Einsatzkräften mit auf die Wache genommen. Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung soll auch der Grund für den Streit in der Bar gewesen sein.

Durch den Polizeieinsatz war der Verkehr auf dem Hohen Wall für kurze Zeit beeinträchtigt. (mkx)