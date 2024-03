Dortmund: Oliver Pocher spricht nach Ohrfeige von „lebensbedrohlicher Situation“

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Rapper Fat Comedy dem Komiker und TV-Moderator Oliver Pocher in der Dortmunder Westfallenhalle eine deftige Ohrfeige verpasste. Vor den Augen der Öffentlichkeit – Pocher saß im Publikum bei einem Boxkampf. Am Freitag (15. März) musste er sich für die Tat vor Gericht verantworten, kam mit einer Geldstrafe davon. Pocher sagte als Zeuge aus.

Vor dem Amtsgericht in Dortmund entschuldigte sich Fat Comedy bei Oliver Pocher. Sein Anwalt las eine schriftliche Erklärung vor, in der Fat Comedy um Verzeihung bat. „Das ganze tut mir Leid. Es war ein riesengroßer Fehler“. Er habe dem 46-Jährigen eigentlich nur eine „verbale Ansage“ machen wollen – holte vor lauter Wut dann aber doch mit der Hand aus!

Video von Ohrfeige kursierte in den sozialen Medien

Trotz Geständnis und Entschuldigung sagte Oliver Pocher als (einziger) Zeuge aus. Er sprach über den Abend in der Westfallenhalle und über seine Angst, die er nach der Ohrfeige hatte. „Ich habe da gesessen und dann kam aus dem Nichts praktisch der Schlag“, betonte Pocher vor Gericht.

Von dem Vorfall kursierte in den sozialen Medien auch ein Video. Ein Bekannter von Fat Comedy hatte die Tat gefilmt. Es geschah in einer Ringpause während des Boxkampfes. „Ich wusste auch gar nicht was los war. Ich hatte schon eine gewisse Bedrohungslage erkannt“, so Pocher.

„Undurchsichtige Lage“

Der Comedian habe dann auch um Hilfe gebeten – doch die soll er nicht bekomme haben. „Es war für mich eine sehr undurchsichtige Lage und für mich auch eine gewisse Situation wo ich nicht wusste: Ist er alleine? Gibt es irgendwie noch mehr Täter? Was passiert denn jetzt hier?“ Kurze Zeit später wurde Pocher von mehreren Leuten begleitet zum Auto gebracht. „Das war vorsätzlich und hinterhältig und das wurde gemacht, um bei Social Media Aufmerksamkeit zu generieren“, war er sich sicher. Für Pocher sei es eine „Stresssituation“ gewesen.

Pocher: „Es gab einen zehn-sekündigen Punkt, wo ich nicht wusste, greift der mich jetzt wirklich an, hat er noch ein Messer dabei.“ Wegen der vielen Unsicherheiten habe die Lage für den RTL-Star etwas von einer „lebensbedrohlichen Situation“ gehabt. Das einige Leute um ihn herum waren, gab ihm aber ein Sicherheitsgefühl.

Pocher hatte gesundheitliche Probleme

Und der heftige Schlag hatte auch gesundheitliche Konsequenzen: Unter anderem soll die Ohrfeige Höreinschränkungen ausgelöst haben. Pocher sagte, er sei mit Cortisonspritzen gegen Tinnitus behandelt worden. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung mit einer Geldauflage.