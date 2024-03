Oliver Pocher: Emotionales Geständnis! „Fühle mich nicht bereit“

Wochenlang beherrschten Oliver Pocher und seine Ex Amira Pocher die Schlagzeilen hierzulande. Während des Trennungsdramas kamen immer mehr Details zum Vorschein. Vor allem der Comedian erhob immer wieder schwere Vorwürfe gegen seine Ex und machte sich stellenweise auch über die Trennung lustig. In seinem Podcast mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden schlägt der Comedian nun aber einen ganz anderen Ton an und spricht über seinen aktuellen Gefühlszustand.

Oliver Pocher spricht über andere Frauen

Jede Woche erscheint eine neue Folge des Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“. Dort bequatschen Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden alle möglichen Themen aus ihrem Leben und sticheln dabei auch gerne herum. So auch in der aktuellen Episode.

Dort möchte Sandy nämlich wissen, ob Olli auf seiner Tour auch Frauen trifft, die ihn optisch ansprechen. „Ich fühle mich nicht bereit für eine neue Liebe“, sagt er sofort. Nachdem die 40-Jährige noch mal nachhakt, wird er noch klarer. „Das ist wirklich so. Momentan muss ich das nicht haben. Auf gar keinen Fall. Ich habe genug damit zu tun, die alte Liebe aufzuarbeiten.“ Was dann folgt, sorgt für eine große Überraschung.

Oliver Pocher mit überraschendem Statement

Wer hätte das gedacht? Oliver Pocher outet sich als hoffnungsloser Romantiker! Eine Aussage, die Sandy zum Lachen bringt: „Seit wann bist du denn romantisch?“ Die beiden waren schließlich mehrere Jahre zusammen und haben zwei gemeinsame Söhne. Da merkt man ja schon, ob der Partner eine romantische Ader hat oder eben nicht.

Doch Oliver Pocher beharrt weiterhin darauf und lässt sich von seiner Ex nicht dazwischen quatschen. Bleibt abzuwarten, ob und wann Oliver Pocher mit einer neuen Dame an seiner Seite auftauchen wird.