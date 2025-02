Dortmunder Mieter sehen Angebot für Doppelhaushälfte – sie kennen kein Halten mehr

Es war fast wie der Ansturm auf die heiß begehrten Tickets von Taylor Swift: Denn als die Menschen in NRW von diesem unglaublichen Wohnangebot in Dortmund erfuhren, waren sie baff. Denn der Traum vom eigenen Zuhause schien greifbar nahe – und so schnappte sich so manch einer seinen Lebenslauf und wollte sich sofort bewerben.

Doch wie bei vielen begehrten Angeboten war auch hier das Glück nur wenigen vergönnt. Der Grund dafür? Es geht nicht um die Lage im Ruhrpott, sondern um den unschlagbaren Preis.

Dortmund: Miet-Schnäppchen löst XXL-Ansturm aus

Denn für gerade einmal 845 Euro Miete im Monat bekommt man eine schicke Doppelhaushälfte mit vier Kinderzimmern, einem Garten und einer großzügigen Wohnfläche von 130 Quadratmetern – und das in Dortmund! Diese zwölf Doppelhäuser im Wohnpark Bannenberg an der Rahmer Straße sind nahezu fertig – sie müssen nur noch möbliert und dekoriert werden. Der Rest? Schon erledigt!

„Die Häuser werden nicht nur tapeziert und mit Oberböden übergeben, sondern auch die Außenanlage wie Rasenflächen, Gartenumfriedungen und Zäune werden komplett hergestellt“, beton Florian Kwiatkowski, Projektentwickler bei der Ruhrgrund Grundstücksgesellschaft mbH, gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

++ Dortmund: Autofahrer wollen nur Parkschein ziehen – sie ahnen nicht, worauf sie sich einlassen +++

Und das Beste: Jedes Haus ist mit einer modernen Wärmepumpe ausgestattet, was den Traum vom fast fertigen Wohnen noch verlockender macht. Fünf Familien haben bereits ihren Platz gefunden, doch das Auswahlverfahren für die verbleibenden Häuser läuft noch. Der Clou: Diese Traumwohnungen sind Teil eines öffentlich geförderten Wohnungsbauprojekts in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund.

Dortmund: Stadt plant weitere Konzepte

Doch leider müssen sich viele Familien weiterhin gedulden und werden wohl leer ausgehen. Doch die Stadt Dortmund reagiert bereits auf die große Nachfrage und plant für 2026 Großes. So sollen noch mehr Einfamilienhäuser nach diesem erfolgreichen Konzept gebaut werden. „In Wellinghofen soll ein kombiniertes Wohnprojekt entstehen“, verrät Kwiatkowski. Geplant ist ein Mehrfamilienhaus zusammen mit weiteren Einfamilienhäusern – perfekt für generationenübergreifendes Wohnen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

So könnten zum Beispiel Großeltern und ihre Kinder auf einem Grundstück leben. Wer weiß, vielleicht wird der Traum vom günstigen Eigenheim bald für noch mehr Familien wahr!