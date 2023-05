Dortmund: Streit in der Nordstadt eskaliert – plötzlich fallen Schüsse!

Die Nordstadt in Dortmund kommt nicht zur Ruhe! Schon wieder kam es hier zu einem handfesten Streit, der plötzlich richtig gefährlich wurde.

Die Polizei Dortmund musste am Montag (22. Mai) wieder einmal in die Zimmerstraße in der Nordstraße anrücken, weil eine Auseinandersetzung unter zehn Männern eskalierte.

Dortmund: Mann schießt mit Pistole um sich

Eine Zeugin hatte die Polizei Dortmund am Montagabend gegen 21.30 Uhr alarmiert, weil sich zehn Männer in der Zimmerstraße lautstark stritten. Doch es blieb nicht nur bei verbalen Aktionen – denn plötzlich zückte einer der Männer eine Pistole und gab drei Schüsse in die Luft ab.

Anschließend flüchteten alle Beteiligten vom Ort des Geschehens, als die Einsatzkräften eintrafen, war niemand mehr da. Auch von Patronenhülsen fehlt in der Zimmerstraße jede Spur. Die darauffolgende Suche nach dem Mann, der die Schüsse abgegeben hatte und laut Zeugin eine blauen Jogginganzug trug, blieb ergebnislos.

Die Polizei ermittelt dennoch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Auch interessant: Herbert Grönemeyer in Dortmund: Böse Spitze gegen den BVB

Dortmund: Immer wieder Vorfälle in der Zimmerstraße

Der Vorfall in der Zimmerstraße ist nur einer von vielen in der kleinen Straße zwischen Leopoldstraße und Münsterstraße. In den vergangenen Monaten war dort einiges los – es gab Schüsse an einem Kiosk und zwei Hunde-Attacken. Dazu wurde kürzlich ein toter Obdachloser auf einem Spielplatz gefunden. Auch die erschütternde Rettung von über 40 Hunden aus einer verwahrlosten Wohnung im März 2023 fand dort statt (wir berichteten).

Mehr Themen:

Wer etwas zu den jüngsten Geschehnissen in der Nordstadt, zu den Streit-Beteiligten oder auch vor allem etwas zu dem Mann mit der Pistole sagen kann, soll sich bei der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231 / 132 7441 melden.